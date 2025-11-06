Quinta, 06 de Novembro de 2025
Baixada Santista registra ao menos 44 casos de meningite em 2025

Município com maior número de registros é São Vicente (17)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 21h33

Seis dos nove municípios da Baixada Santista registraram 44 casos de meningite em 2025 e sete mortes decorrentes da doença. As cidades que informaram os dados no último balanço foram Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém.

De acordo com a prefeitura de Santos, houve seis casos confirmados no município este ano e um óbito. Em 2024, foram 20 casos e duas mortes.

Em Cubatão, são três casos e três óbitos em 2025, enquanto no ano passado foram registrados cinco casos e duas mortes.

Em Praia Grande, em 2025, são 11 casos e três óbitos; no ano passado, foram 13 casos e três mortes. Em Mongaguá, foram registrados este ano três casos, sem óbitos; em 2024, foram três casos e uma morte.

No município de Itanhaém, em 2025, foram registrados quatro casos e nenhum óbito. Em São Vicente, foram 17 casos confirmados neste ano. As prefeituras não informaram os dados de 2024.

As meningites podem ser causadas por vírus ou bactérias e diferem entre si no que diz respeito ao tratamento e prognóstico clínico . Há sintomas que são comuns a todas, como febre alta, dor de cabeça forte, rigidez na nuca (que impede abaixar o queixo até o peito), náuseas ou vômitos e sensibilidade à luz.

As autoridades recomendam procurar o serviço de saúde no aparecimento dos sintomas, para avaliação clínica e adoção de conduta terapêutica .

“A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo realiza e monitora a investigação epidemiológica dos casos de meningite na região da Baixada Santista, além de acompanhar a evolução dos casos em conjunto com os municípios”, disse a pasta, em nota.

Para evitar a doença, é recomendado reforçar a higiene das mãos com água e sabão, especialmente antes das refeições e após o uso de sanitários; manter a limpeza e desinfecção regular de superfícies, brinquedos e utensílios compartilhados assim como a boa ventilação dos ambientes; evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal, como copos, talheres e garrafas; e cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar; utilizar lenço descartável e higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Dia D terá intensa mobilização de agentes públicos para orientar ações -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Saúde Há 4 horas

Governo do Estado reforça Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue

Com o objetivo de engajar gestores de saúde e a população em geral em ações de prevenção e controle da dengue, promovendo a conscientização sobre o...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Anvisa proíbe suplementos e energéticos com adição de ozônio

Gás não tem avaliação de segurança para uso em alimentos

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Saúde Há 6 horas

Número de usuários de planos de saúde aumenta em setembro

Dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde

 freepik
Saúde Há 7 horas

Cirurgião explica diferença de técnicas de rejuvenescimento

O cirurgião plástico Dr. Leandro H. Oshiro esclarece as principais diferenças entre as técnicas de rejuvenescimento facial: Deep plane e facelift.
Saúde Há 1 dia

Brasil apresenta planos à coalizão global para vacinas e medicamentos

Ministro Alexandre Padilha participa do G20 Saúde, na África do Sul

