Reaplicação da prova para docentes em casos específicos será dia 30

Solicitações devem ser feitas online até sábado. Veja quem tem direito

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 21h33
Reaplicação da prova para docentes em casos específicos será dia 30
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Candidatos inscritos na Prova Nacional Docente e que não fizeram a prova no dia 26 de outubro por problemas logísticos no local de prova poderão solicitar uma nova aplicação do exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) elencou situações específicas que possibilitam a reaplicação da prova no dia 30 de novembro.

Edital complementar publicado nesta semana diz que as solicitações dos interessados devem ser feitas online, pelo site do sistema PND , a partir desta quinta-feira (6) até as 23h e 59 minutos desde sábado (8), no horário de Brasília.

Quem tem direito

O documento com as regras da reaplicação da PND informa que poderão solicitar a reaplicação os participantes que não puderam fazer a prova por problemas logísticos na data regular.

O Inep decidiu pela invalidação da aplicação para todos os participantes de nove locais específicos, após manifestação da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela operação logística do exame, sobre as intercorrências identificadas durante a aplicação, há cerca de duas semanas.

Os participantes das localidades abaixo que foram impedidos de realizar a prova estarão automaticamente inscritos na reaplicação e deverão participar obrigatoriamente da reaplicação para ter o seu resultado na PND divulgado.

A Portaria 729/2025 lista os locais de provas e os respectivos municípios onde foram constatadas irregularidades que comprometam a lisura e a isonomia do processo:

· São Luís (MA): IEMA Pleno Rio Anil;

· Vespasiano (MG): Escola Estadual Professor Guilherme Hallais França;

· Santa Rita (PB) (ECI E.F.M Maria de Lourdes Araújo;

· Guarujá (SP): Unaerp Guarujá;

· Guarulhos (SP): EE Pastor João Nunes;

· Santo André (SP): EE Dr.Celso Gama;

· São Paulo (SP): EE Brigadeiro Gavião Peixoto, Emef Antonia e Artur Begbil, EE Deputado Geraldino dos Santos.

Cronograma

O resultado dos pedidos de reaplicação será divulgado no dia 10 de novembro, no site da PND .

O Inep avisa que um novo Cartão de Confirmação da Inscrição será disponibilizado posteriormente no Sistema PND, contendo o número de inscrição, data, hora e local da prova, em caso de aprovação.

A aplicação da chamada de Enem dos Professores ou de CNU dos Professores está agendada para 30 de novembro.

O Inep divulgará o gabarito preliminar das provas objetivas em 1° de dezembro.

Conteúdo avaliado

O novo exame terá o mesmo nível de complexidade da prova aplicada no mês passado. Para atribuição da nota, o Inep adotou a Teoria da Resposta ao Item (TRI), que considera coerência de respostas corretas.

Novamente, o exame será composto por duas partes: formação geral de todos os docentes e componentes específicos.

A formação geral incluirá 30 questões objetivas e uma discursiva, elaboradas a partir de temas ligados à formação docente.

Já a parte específica contará com 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo e habilidades próprias de cada uma das 17 áreas da licenciatura: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

Enem dos Professores

A PND representa uma porta de entrada no magistério público brasileiro.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a PND tem o objetivo de estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores efetivos nas redes de ensino do Brasil.

As redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes da PND como mecanismo único ou complementar de seleção de docentes para seus quadros a partir de 2026.

Nesta primeira edição, 1.508 municípios , incluindo 18 capitais, além de 22 secretarias estaduais de educação, aderiam voluntariamente à prova.

>>Saiba quais são as redes de ensino dos estados e cidades participantes da PND.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
