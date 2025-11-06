Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Exportações do Rio Grande do Sul acumulam alta de 0,3% em 2025

As exportações do Rio Grande do Sul cresceram 0,3% nos primeiros nove meses de 2025. Esse desempenho foi possível pelo resultado positivo no primei...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/11/2025 às 17h08
Exportações do Rio Grande do Sul acumulam alta de 0,3% em 2025
-

As exportações do Rio Grande do Sul cresceram 0,3% nos primeiros nove meses de 2025. Esse desempenho foi possível pelo resultado positivo no primeiro trimestre — quando se verificou uma alta de 12% —, que compensou as retrações de 5,2% no segundo trimestre e de 3,3% no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2024.

As informações fazem parte do Boletim de Exportações, elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O estudo, de autoria do analista pesquisador em Relações Internacionais do DEE, Ricardo Leães,utiliza informações doSistema Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e analisa o desempenho das exportações gaúchas de 2025.

Desempenho por setor

Entre os setores que apresentaram crescimento, destacam-se fumo e seus produtos (+23%), carnes (+16,9%) e veículos rodoviários (+40,3%). As exportações de fumo não manufaturado aumentaram 23,5%, enquanto as vendas de carne bovina subiram 94,5% e as de carne suína 27,7%, compensando parcialmente o recuo da carne de frango.

Os cinco principais grupos exportadores entre julho e setembro de 2025 foram o complexo soja (US$ 1,9 bilhão), fumo e seus produtos (US$ 900,5 milhões), carnes (US$ 683,3 milhões), veículos rodoviários (US$ 354,6 milhões) e produtos florestais (US$ 256,9 milhões).

No terceiro trimestre, o total exportado pelo Estado somou US$ 6,0 bilhões, valor 3,3% menor que o registrado no mesmo período de 2024. A redução foi influenciada principalmente pela retração do complexo soja, cujas vendas externas caíram 12,8% (-US$ 279,7 milhões). O resultado reflete a menor safra de 2025, afetada pela estiagem, o que reduziu a oferta de grãos e derivados industriais. O recuo foi de 11,7% nas exportações de soja em grão, 15,3% em farelo de soja e 24,4% em óleo de soja. Também contribuíram para a queda os segmentos de máquinas e equipamentos industriais (-42,4%) e produtos florestais (-23,7%).

Destinos e efeitos externos

No terceiro trimestre, China, União Europeia, Argentina, Estados Unidos e Paraguai concentraram 57,9% das vendas externas do Rio Grande do Sul. A China respondeu por 28,9% das exportações, seguida da União Europeia (12,4%) e da Argentina (7%).

As maiores reduções ocorreram nas vendas para o Irã (-79,5%), Coreia do Sul (-48,9%) e Estados Unidos (-18,1%). No caso norte-americano, o desempenho foi impactado pela nova tarifa de 50% sobre produtos importados, implementada em agosto de 2025 pelo governo dos Estados Unidos.

Entre agosto e setembro, as exportações gaúchas para os EUA diminuíram 35,7%, o equivalente a US$ 118,4 milhões. O fumo não manufaturado (-US$ 51,8 milhões), as armas e munições (-US$ 24,6 milhões) e a celulose (-US$ 19 milhões) foram os produtos mais afetados, respondendo por cerca de 80% da retração no período.

Panorama acumulado e contexto internacional

De janeiro a setembro de 2025, o Rio Grande do Sul exportou US$ 15,4 bilhões, resultado 0,3% superior ao verificado no mesmo período de 2024. O desempenho reflete a combinação de fatores climáticos — como a estiagem que reduziu a produção agrícola — e externos, marcados pela guerra tarifária entre os Estados Unidos e seus principais parceiros comerciais, o que afetou o fluxo global de mercadorias.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, os cinco principais setores exportadores da economia gaúcha foram o complexo soja (US$ 3,5 bilhões), fumo e seus produtos (US$ 2,1 bilhões), carnes (US$ 1,9 bilhão), produtos florestais (US$ 889,5 milhões) e cereais, farinhas e preparações (US$ 886,5 milhões).

Os principais destinos das exportações do Estado foram China (21%), União Europeia (12,7%), Estados Unidos (8,8%), Argentina (7,2%), Vietnã (3,6%), Chile (2,7%), Paraguai (2,7%) e Uruguai (2,7%), que juntos responderam por 61,4% do total exportado no período.

Entre os mercados que mais cresceram, destacaram-se as vendas para a Argentina (+US$ 348,5 milhões; +45,7%), Indonésia (+US$ 264,1 milhões; +186,6%) e Singapura (+US$ 107,8 milhões; +69,8%). Em contrapartida, as maiores retrações ocorreram nas exportações destinadas à China (-US$ 505,7 milhões; -13,5%), Coreia do Sul (-US$ 212,3 milhões; -41,2%) e Irã (-US$ 201,3 milhões; -61,7%).

A política tarifária norte-americana, intensificada em julho de 2025 pelo governo Donald Trump, com a elevação de tarifas de importação, afetou diretamente a competitividade de produtos brasileiros — especialmente do Rio Grande do Sul — no mercado estadunidense. O estudo do DEE aponta que o ambiente global segue instável, com efeitos prolongados da guerra comercial travada pelos Estados Unidos e sem previsibilidade quanto à duração das medidas.

Texto: Marcelo Bergter/Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 4 horas

PF faz operação contra irregularidades na saúde em Sorocaba

Durante ação prefeito é afastado do cargo por ordem da Justiça
Geral Há 5 horas

Paulo Frateschi, ex-deputado pelo PT, é morto pelo filho em São Paulo

Ele foi agredido em sua casa, no bairro da Lapa, zona oeste da capital
Geral Há 6 horas

Operação Roque prende quatro advogados do Comando Vermelho em Manaus

Profissionais podem ter ajudado líderes presos no contato com facção

 -
Segurança Pública Há 7 horas

Municípios da região Norte registram queda nos roubos de veículos nos últimos três anos

O Rio Grande do Sul encerrou o mês de setembro de 2025 com o menor número de roubos de veículos da série histórica , iniciada em 2010. Neste cenári...

 -
Desenvolvimento Há 7 horas

Plano de Desenvolvimento Econômico solidifica caminhos sustentáveis para a economia gaúcha

O Rio Grande do Sul segue dando passos estratégicos para assegurar a continuidade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. Institucional...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
1.95 km/h Vento
57% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Política Há 1 minuto

Problemas com descontos eram recorrente, diz ministro de Bolsonaro
Senado Federal Há 1 minuto

Na Cúpula de Líderes da COP 30, Davi aponta importância estratégica da Amazônia
Economia Há 1 minuto

Balança comercial tem o segundo maior superávit para meses de outubro
Economia Há 1 minuto

Saiba quem será contemplado e como funcionará a isenção do IR
Saúde Há 1 minuto

Governo do Estado reforça Dia D de Mobilização Nacional de Combate à Dengue

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,09%
Euro
R$ 6,18 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 572,023,84 -2,65%
Ibovespa
153,338,63 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias