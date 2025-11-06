Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite inicia obra de melhorias no Instituto de Educação Doutor Carlos Chagas, em Canoas

O governo do Estado iniciou as obras de melhorias do Instituto Estadual de Educação (IE) Doutor Carlos Chagas, em Canoas. A execução é da Secretari...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/11/2025 às 20h13
Governo Leite inicia obra de melhorias no Instituto de Educação Doutor Carlos Chagas, em Canoas
Reforma incluirá substituição de telhas e forros e manutenção da estrutura de cobertura do ginásio, entre outras melhorias -Foto: Laiz Flores/SOP

O governo do Estado iniciou as obras de melhorias do Instituto Estadual de Educação (IE) Doutor Carlos Chagas, em Canoas. A execução é da Secretaria de Obras Públicas (SOP), com fiscalização da 11ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), sediada no município. O investimento, de R$ 5 milhões, é feito por meio da Contratação Simplificada (CS), implantada em março de 2024.

“Não fomos tímidos quando anunciamos a implantação da Contratação Simplificada no ano passado: prometemos uma mudança profunda na recuperação das escolas estaduais. Cumprimos: com investimentos como este, da Carlos Chagas, a Rede Estadual vive uma nova realidade. É o maior volume de recursos em uma só frente de trabalho e é também a comprovação de que o Rio Grande do Sul voltou a olhar com carinho para suas escolas”, afirmou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

As intervenções começaram no final de outubro e estão na fase inicial, com a lavagem da cobertura do ginásio. As próximas etapas contemplam limpeza, recuperação e pintura da estrutura. A conclusão da obra está prevista para o segundo semestre de 2026.

O instituto apresenta sistema elétrico e hidrossanitário inadequado, pinturas desgastadas, pisos danificados e cobertura do ginásio necessitando de impermeabilização devido a vazamentos. A vice-diretora Salete Buchhorn ressaltou que esta é a primeira vez que a escola passa por melhorias desse porte desde a sua fundação, em 1960.

Mais agilidade nas obras escolares

Desde o seu lançamento, a Contratação Simplificada tem garantido mais rapidez na execução de melhorias nas escolas estaduais. Antes da adoção do modelo, o tempo médio entre a solicitação de reparo e o início dos trabalhos ultrapassava mil dias. Com a CS, esse prazo foi reduzido para cerca de 90 dias.

Desde o seu lançamento, R$ 22,4 milhões foram investidos em obras concluídas por meio desse sistema, beneficiando 37 escolas em 2024 e 53 instituições em 2025 (até o início de novembro). Atualmente, estão em atendimento 199 obras em 179 escolas, com investimento de R$ 225,9 milhões.

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 66,5 milhões em 49 escolas localizadas nos dez municípios abrangidos pela 11ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 595,3 milhões em obras que beneficiaram 619 escolas.

Principais obras que serão realizadas no IE Carlos Chagas:

  • remoção e substituição de telhas e forros;
  • manutenção da estrutura de cobertura do ginásio;
  • recuperação de muro;
  • instalação e substituição de bancadas e pingadeiras;
  • adequação de instalações elétricas e hidrossanitárias;
  • impermeabilização de lajes e coberturas;
  • instalação e substituição de portas e janelas;
  • aplicação de revestimentos de pisos e paredes;
  • pintura interna e externa dos blocos A e B.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gabriel Souza destaca protagonismo do Rio Grande do Sul em inovação e capital humano -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 34 minutos

Gabriel Souza destaca competitividade do Rio Grande do Sul durante palestra no Fórum RS Avança

O vice-governador Gabriel Souza realizou uma análise do desenvolvimento socioeconômico e dos desafios estruturais do Rio Grande do Sul durante o Fó...

 © Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Estados do Nordeste apoiam propostas de segurança do governo federal

Ministro da Justiça debateu PEC da Segurança com Consórcio Nordeste

 -
Planejamento Há 3 horas

Exportações do Rio Grande do Sul acumulam alta de 0,3% em 2025

As exportações do Rio Grande do Sul cresceram 0,3% nos primeiros nove meses de 2025. Esse desempenho foi possível pelo resultado positivo no primei...
Geral Há 6 horas

PF faz operação contra irregularidades na saúde em Sorocaba

Durante ação prefeito é afastado do cargo por ordem da Justiça
Geral Há 6 horas

Paulo Frateschi, ex-deputado pelo PT, é morto pelo filho em São Paulo

Ele foi agredido em sua casa, no bairro da Lapa, zona oeste da capital

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 26°
20° Sensação
2.18 km/h Vento
67% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova isenção de visto para turistas de Austrália, Canadá e EUA
Obras Há 18 minutos

Governo Leite inicia obra de melhorias no Instituto de Educação Doutor Carlos Chagas, em Canoas
Senado Federal Há 18 minutos

Licença-paternidade de 20 dias volta à análise do Senado
Esportes Há 33 minutos

Seleção brasileira de handebol é convocada para Mundial Feminino
Vice-governador Há 33 minutos

Gabriel Souza destaca competitividade do Rio Grande do Sul durante palestra no Fórum RS Avança

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,09%
Euro
R$ 6,18 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,369,73 -2,25%
Ibovespa
153,338,63 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias