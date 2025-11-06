Governo Leite inicia obra de melhorias no Instituto de Educação Doutor Carlos Chagas, em Canoas

Reforma incluirá substituição de telhas e forros e manutenção da estrutura de cobertura do ginásio, entre outras melhorias -Foto: Laiz Flores/SOP

O governo do Estado iniciou as obras de melhorias do Instituto Estadual de Educação (IE) Doutor Carlos Chagas, em Canoas. A execução é da Secretaria de Obras Públicas (SOP), com fiscalização da 11ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), sediada no município. O investimento, de R$ 5 milhões, é feito por meio da Contratação Simplificada (CS), implantada em março de 2024.

“Não fomos tímidos quando anunciamos a implantação da Contratação Simplificada no ano passado: prometemos uma mudança profunda na recuperação das escolas estaduais. Cumprimos: com investimentos como este, da Carlos Chagas, a Rede Estadual vive uma nova realidade. É o maior volume de recursos em uma só frente de trabalho e é também a comprovação de que o Rio Grande do Sul voltou a olhar com carinho para suas escolas”, afirmou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

As intervenções começaram no final de outubro e estão na fase inicial, com a lavagem da cobertura do ginásio. As próximas etapas contemplam limpeza, recuperação e pintura da estrutura. A conclusão da obra está prevista para o segundo semestre de 2026.

O instituto apresenta sistema elétrico e hidrossanitário inadequado, pinturas desgastadas, pisos danificados e cobertura do ginásio necessitando de impermeabilização devido a vazamentos. A vice-diretora Salete Buchhorn ressaltou que esta é a primeira vez que a escola passa por melhorias desse porte desde a sua fundação, em 1960.

Mais agilidade nas obras escolares

Desde o seu lançamento, a Contratação Simplificada tem garantido mais rapidez na execução de melhorias nas escolas estaduais. Antes da adoção do modelo, o tempo médio entre a solicitação de reparo e o início dos trabalhos ultrapassava mil dias. Com a CS, esse prazo foi reduzido para cerca de 90 dias.

Desde o seu lançamento, R$ 22,4 milhões foram investidos em obras concluídas por meio desse sistema, beneficiando 37 escolas em 2024 e 53 instituições em 2025 (até o início de novembro). Atualmente, estão em atendimento 199 obras em 179 escolas, com investimento de R$ 225,9 milhões.

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 66,5 milhões em 49 escolas localizadas nos dez municípios abrangidos pela 11ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 595,3 milhões em obras que beneficiaram 619 escolas.

Principais obras que serão realizadas no IE Carlos Chagas:

remoção e substituição de telhas e forros;

manutenção da estrutura de cobertura do ginásio;

recuperação de muro;

instalação e substituição de bancadas e pingadeiras;

adequação de instalações elétricas e hidrossanitárias;

impermeabilização de lajes e coberturas;

instalação e substituição de portas e janelas;

aplicação de revestimentos de pisos e paredes;

pintura interna e externa dos blocos A e B.