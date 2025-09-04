Quinta, 04 de Setembro de 2025
Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP

A Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (GLESP) promove a exposição “Caminhos da Independência”, da artista plástica Cristiane Carbone, natur...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/09/2025 às 14h48
Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP
Secretaria de Comunicação GLESP

A Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (GLESP) teve a honra de promover a exposição “Caminhos da Independência”, obras da artista plástica Cristiane Carbone, nascida na cidade de Santo André-SP e, com mais de 30 anos de carreira artística, possuindo obras no acervo de várias instituições nacionais e internacionais.

A mostra retrata, por meio de obras expressivas, o percurso de D. Pedro I no dia da Proclamação da Independência, resgatando a memória histórica da cidade de São Paulo e exaltando um marco fundamental da formação nacional.

O evento foi aberto com as presenças do Sereníssimo Grão-Mestre da GLESP, Sr. Jorge Anysio Haddad, acompanhado da Primeira-dama, Renata Haddad, Eminente Grão-Mestre Adjunto Sr. César Garcia, grandes secretários e da artista, que recepcionaram os convidados em um ambiente de diálogo, fraternidade e valorização cultural.

Com passagens por espaços como a Catedral da Sé e o Comando Militar do Sudeste, a exposição reafirma o compromisso da Grande Loja do Estado de São Paulo em fomentar a cultura como instrumento de identidade, cidadania e integração.

A mostra permanecerá aberta à visitação até o dia 27 de setembro, no Salão Nobre da GLESP na Rua São Joaquim, 138 - Liberdade, São Paulo (SP).

