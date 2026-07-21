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IA pedagógica e alta performance na ExpoEduc

Entre 23 e 25 de julho, a Plataforma AZ de Aprendizagem e a AI4School participam da ExpoEduc 2026, no Centro de Convenções de Natal (RN). As empres...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/07/2026 às 23h31
IA pedagógica e alta performance na ExpoEduc
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Plataforma AZ de Aprendizagem e AI4School participação da ExpoEduc 2026, realizada entre 23 e 25 de julho no Centro de Convenções de Natal, Rio Grande do Norte. As duas empresas apresentarão, no estande 62, soluções voltadas à aprendizagem de alta performance, educação bilíngue, desenvolvimento socioemocional e ao uso pedagógico da inteligência artificial.

O evento, reconhecido como um dos principais encontros de educação do Norte e Nordeste, inclui o Palco Max AI4School, espaço dedicado a palestras e debates sobre liderança, criatividade, saúde mental, formação de educadores e impactos da IA na educação, com a participação de especialistas como o maestro João Carlos Martins, a educadora Cláudia Costin, o escritor Marcos Piangers, a atriz Mayana Neiva, o psicólogo Marcos Meier, a educadora Bia Bedran, o educador Rodolfo Costa (Chapeleiro) e as fundadoras do SOS Educação, Thais e Roberta Bento.

No estande 62, a Plataforma AZ de Aprendizagem demonstrará como a personalização do ensino, o acompanhamento contínuo da aprendizagem e o uso estratégico de dados podem apoiar decisões pedagógicas e melhorar o desempenho dos estudantes.

A AI4School apresentará um ecossistema de inteligência artificial desenvolvido exclusivamente para o ambiente escolar. A solução oferece recursos para auxiliar professores na criação e adaptação de atividades e avaliações, favorecendo a inclusão de estudantes com diferentes necessidades de aprendizagem sem aumentar a carga de trabalho da equipe pedagógica. O ecossistema também inclui iniciativas de letramento em IA para estudantes, educadores e famílias, além de funcionalidades de segurança, proteção de dados e uso ético da tecnologia.

"Acreditamos que alta performance não é resultado de uma ação isolada, mas de um trabalho contínuo, baseado em acompanhamento pedagógico, uso inteligente de dados e inovação. Ao lado da AI4School, queremos mostrar como esse ecossistema de aprendizagem pode apoiar professores e gestores para uma formação mais eficiente, inclusiva e significativa", afirmou Gustavo Fagundes, gerente da Plataforma AZ de Aprendizagem.

A ExpoEduc reúne anualmente profissionais de diferentes regiões do país para compartilhar experiências, apresentar pesquisas e discutir soluções que contribuam para a evolução da educação básica. A edição de 2026 ocorrerá de 23 a 25 de julho, no Centro de Convenções de Natal, com a presença da Plataforma AZ de Aprendizagem e AI4School no estande 62.

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