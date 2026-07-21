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Fortaleza entra na rota do transplante capilar

Com aporte de R$ 6 milhões, novo hospital do Grupo Capilar Brasil atrai pacientes nacionais e internacionais, impulsionado pelo crescimento do turi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/07/2026 às 22h57
Fortaleza entra na rota do transplante capilar
Grupo Capilar

Durante anos, quem buscava procedimentos médicos de alta complexidade fora dos grandes centros costumava embarcar para São Paulo, Rio de Janeiro ou até para o exterior. Aos poucos, porém, esse fluxo começa a mudar. O avanço da medicina especializada em diferentes regiões do País tem redesenhado o mapa do chamado turismo de saúde, fenômeno que movimenta pacientes em busca de tecnologia, equipes altamente qualificadas e estruturas hospitalares específicas.

Nesse cenário, Fortaleza passa a ocupar um espaço estratégico em um segmento que cresce no Brasil: o transplante capilar. A capital cearense abriga agora um hospital especializado exclusivamente nesse tipo de procedimento nas regiões Norte e Nordeste, estrutura que reforça a tendência de ampliar acesso aos serviços médicos de alta especialização e amplia a capacidade da região para atender pacientes de diferentes estados e até do exterior. A tendência acompanha o crescimento do turismo brasileiro. Segundo dados do IBGE, divulgados em 2026, as atividades turísticas registraram alta de 4,6% em 2025, alcançando o maior nível da série histórica iniciada em 2011.

Instalado pelo Grupo Capilar Brasil, o hospital recebeu investimento de R$ 6 milhões e reúne três blocos cirúrgicos em uma área de 800 metros quadrados, com capacidade para realizar até 12 procedimentos por dia. A escolha de Fortaleza levou em consideração fatores como a malha aérea nacional e internacional, a rede hoteleira consolidada e a posição geográfica que facilita o deslocamento de pacientes vindos das regiões Norte e Nordeste do Brasil e também de outros países.

"O paciente de hoje não procura apenas um procedimento. Ele busca segurança, estrutura hospitalar, equipe especializada e facilidade de deslocamento. Fortaleza reúne esses fatores e passa a desempenhar um papel importante nesse novo cenário", afirma Jorge Librelotto, diretor técnico do Grupo Capilar Brasil Ceará.

A movimentação acompanha uma transformação observada em diferentes especialidades médicas, em que hospitais altamente especializados substituem modelos tradicionais de clínicas para procedimentos eletivos. Além da infraestrutura hospitalar, o grupo concentrou na capital cearense profissionais treinados durante 18 meses em Santa Catarina, incluindo o médico recordista mundial da instituição em número de folículos implantados e parte da equipe de enfermagem responsável pela padronização dos procedimentos.

Fundado em Santa Catarina, o Grupo Capilar Brasil acumula mais de 65 mil transplantes realizados e mantém hospitais próprios em Santa Catarina e no Ceará. Somadas, as unidades reúnem cerca de 2.200 metros quadrados dedicados exclusivamente à restauração capilar.

Outro indicador da internacionalização desse mercado é o perfil dos pacientes atendidos pela instituição. Somente em 2025, 233 estrangeiros viajaram ao Brasil para realizar transplantes capilares com a equipe do grupo, vindos de países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Austrália, Bolívia e China. O movimento reforça uma tendência observada em diversos segmentos da medicina brasileira, que têm atraído pacientes internacionais em busca de qualidade técnica aliada a custos mais competitivos. "A unidade de Fortaleza é um projeto estruturado que integra saúde, bem-estar e comodidade, porque reúne conectividade nas áreas nacional e internacional, infraestrutura hoteleira consolidada e atrativos turísticos que complementam a jornada do paciente."

Além da expansão física, a instituição aposta em um sistema próprio de transplante capilar desenvolvido ao longo de anos de pesquisa. A técnica utiliza lâminas de safira e microscopia tridimensional para ampliar a densidade da implantação dos folículos, permitindo tratar, em uma única intervenção, casos de calvície que tradicionalmente poderiam exigir duas ou até três cirurgias.

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