Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado imobiliário na Região Serrana do Rio tem crescimento

Felippe Caetano, especialista em marketing imobiliário do Grupo Cristina Amaral, cita Teresópolis como uma das cidades que mais se destaca no setor...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/09/2025 às 14h18
Mercado imobiliário na Região Serrana do Rio tem crescimento
Felippe Caetano via CHATGPT

Formada por cidades como Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, a Região Serrana do Rio de Janeiro tem presenciado crescimento no setor imobiliário. De 2020 a 2024, por exemplo, o volume de lançamentos aumentou 37%, ao passo que as vendas cresceram 42%, de acordo com dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) repercutidos pela Veja Rio.

Para Felippe Caetano, especialista em marketing imobiliário do Grupo Cristina Amaral Imóveis, um dos motivos que contribui para a expansão do mercado imobiliário na Região Serrana do Rio de Janeiro é a busca por um local mais seguro para morar.

Segundo ele, há compradores priorizando cidades mais afastadas em detrimento da capital fluminense. Além da sensação de segurança, outro fator que influencia nessa escolha é o desejo de mais qualidade de vida, que possibilita menos tempo perdido em engarrafamentos, por exemplo.

"Entre as cidades que mais têm se destacado no setor imobiliário, está Teresópolis, considerada a capital do montanhismo e detentora de um plano de expansão bem definido, com muitos hotéis, restaurantes, redes de mercados, novos hospitais e clínicas," diz Caetano.

Ele lembra que, no anuário Cidades Mais Seguras do Brasil, Teresópolis aparece em terceiro lugar entre os municípios fluminenses com mais de 100 mil habitantes. Os dados são de 2023 e o levantamento foi feito pelo serviço de personal shopper imobiliário My Side.

"Os perfis mais comuns dos novos compradores incluem famílias que decidiram se mudar para Teresópolis em busca de qualidade de vida, casais que querem criar os filhos em um ambiente mais tranquilo e seguro, além de profissionais e investidores que trabalham em home office, ou modelo híbrido e encontram na serra uma estrutura para viver e trabalhar," detalha Caetano, a respeito do público que vem adquirindo imóveis na cidade.

Com uma população de aproximadamente 165 mil pessoas, Teresópolis também pode atrair pessoas interessadas em viver próximo à natureza e a áreas verdes. A cidade abriga, por exemplo, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (que se estende a outros municípios), o Parque Estadual dos Três Picos e o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis.

Estancia del Sol

Identificando um ambiente propício para o setor imobiliário em Teresópolis, o Grupo Cristina Amaral Imóveis decidiu investir na construção do condomínio Estancia del Sol, localizado no bairro de Albuquerque.

Segundo Caetano, o público-alvo do empreendimento são pessoas das classes A e B. "O condomínio será cercado por natureza e contará com uma infraestrutura com portaria 24 horas, câmeras de segurança, área de lazer com piscina, sauna e deck para o lago," detalha.

"A infraestrutura também será composta por campo de futebol, quadras de tênis e de beach tennis, playground, academia e áreas verdes, ruas pavimentadas, recarga para carros elétricos com energia solar e água de reuso da chuva para molhar os jardins," complementa Caetano.

O projeto contempla soluções de sustentabilidade e preservação ambiental, tendo recebido o selo Carbon Free. A certificação reconhece organizações que compensam suas emissões de carbono, diz Caetano.

Para saber mais, basta acessar o site do empreendimento Estancia Del Sol:
https://www.estanciadelsol.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Secretaria de Comunicação GLESP
Entretenimento Há 25 minutos

Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP

A Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (GLESP) promove a exposição “Caminhos da Independência”, da artista plástica Cristiane Carbone, natur...

 © 2025 Iron Maiden LLP. Iron Maiden ®
Entretenimento Há 5 horas

Iron Maiden lança relógio oficial de 50 anos

Projeto desenvolvido no Brasil em parceria entre Casa das Alianças e Seculus Relógios prevê 1.975 unidades numeradas e lançamento em três fases até...

 Divulgação
Entretenimento Há 1 dia

Tradição e inovação chegam à nova unidade da Bella Capri em Ribeirão Preto

Quarta loja na cidade une pizzas artesanais, massas e sobremesas em ambiente novo com adega especial

 Débora Silva
Entretenimento Há 2 dias

Samsonite lança coleção de Ladies Hand Bag – Primavera-Verão

A multinacional do segmento de bagagens apresenta ao mercado a nova edição da temporada voltada ao público feminino, que transita entre compromisso...

 Divulgação Cia Athletica
Entretenimento Há 2 dias

Musculação acelera o metabolismo e favorece a perda de peso

Treino de força aliado a uma alimentação adequada acelera o metabolismo e garante resultados.

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
19° Sensação
2.48 km/h Vento
82% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Entretenimento Há 23 minutos

Está em cartaz exposição Caminhos da Independência no Salão nobre da GLESP
Senado Federal Há 23 minutos

CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Tecnologia Há 37 minutos

Desafios de gestão marcam início da carreira de advogados
Educação Há 37 minutos

Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo
Senado Federal Há 37 minutos

Consultorias divulgam nota informativa sobre proposta orçamentária de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,18%
Euro
R$ 6,35 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 634,803,68 -2,16%
Ibovespa
141,097,63 pts 0.88%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias