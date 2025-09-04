Iron Maiden lança relógio oficial de 50 anos

O Iron Maiden, que completa 50 anos de carreira em 2025, ganhará um relógio oficial para marcar a data. O modelo será produzido no Brasil, resultado de uma parceria entre a Casa das Alianças, licenciada da marca no país, e a Seculus Relógios, fabricante com sede na Zona Franca de Manaus.

Serão 1.975 exemplares, em referência ao ano de fundação da banda. O relógio terá movimento japonês, vidro de safira, mostrador com elementos visuais ligados ao grupo e duas pulseiras — em couro e em aço inoxidável. O conjunto virá acompanhado por uma embalagem metálica de colecionador.

Além do relógio, o lançamento inclui o livro “Iron Maiden – Piece of Time – Established 1975”, narrado pelo mascote Eddie The Head e com textos sobre os 17 álbuns de estúdio da banda. O volume traz prefácios de jornalistas especializados em heavy metal.

O cronograma prevê três fases de comercialização: a pré-venda em “darkmode”, entre agosto e setembro, em que o design não será revelado; a apresentação oficial no evento “Revelations”, em setembro, em São Paulo; e a etapa final, chamada “BeQuick”, com vendas online e em lojas físicas da rede Casa das Alianças. As entregas estão programadas para dezembro de 2025.

De acordo com levantamento da Licensing International e da ABRAL, o setor de Entretenimento responde por mais de 40% do mercado global de licenciamento. O lançamento se insere nesse contexto de aproximação entre música, cultura pop e produtos de consumo colecionáveis.

“O projeto oficial dos 50 anos do Iron Maiden é um tributo de fã para fã, unindo relojoaria premium e o legado da banda”, disse Rodney Christofaro, head de marketing do Grupo Pauligold, responsável pela coordenação da iniciativa.

Mais informações: detalhes oficiais sobre o projeto podem ser consultados em bit.ly/IronMaidenWatch