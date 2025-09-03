Quarta, 03 de Setembro de 2025
Tradição e inovação chegam à nova unidade da Bella Capri em Ribeirão Preto

Quarta loja na cidade une pizzas artesanais, massas e sobremesas em ambiente novo com adega especial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/09/2025 às 10h48
Divulgação

Ribeirão Preto ganhará mais uma opção no cenário gastronômico. A Bella Capri, rede de pizzarias inspirada na tradicional culinária italiana, inaugura no dia 10 de setembro, a partir das 19h, sua quarta unidade na cidade, localizada no bairro Nova Aliança Sul. O novo espaço terá capacidade para 110 pessoas, ambiente com decoração de traços italianos, adega com rótulos selecionados e um cardápio que vai das pizzas artesanais a massas e cortes especiais.

O novo endereço funcionará no modelo Tradizione, pensado para oferecer uma experiência gastronômica completa. O cardápio contará com 45 opções de pizzas salgadas nas versões tradicional, integral e sem glúten, além das sobremesas que já são conhecidas pelos clientes, como a torta de ninho com Nutella, cheesecake e pizzas doces de massa folhada. A casa abrirá todos os dias somente para jantar, das 18h às 23h30.

O investimento do franqueado Odair Rodrigues, que assumiu a marca para Ribeirão em 2010, confirma a força da rede na cidade. Atualmente, as três lojas já existentes geram 35 empregos diretos. Com a abertura da nova unidade, serão criadas mais 15 vagas de trabalho. Além disso, a previsão é que o faturamento das quatro lojas supere R$ 1,2 milhão por mês, fortalecendo o setor de alimentação na região.

Segundo Rodrigues, a decisão de expandir nasceu da vontade de aproximar ainda mais a marca dos clientes. “A ideia de expansão sempre esteve no meu radar. Estar mais perto do consumidor é tornar nossas pizzas mais democráticas, unindo tradição e agilidade”, afirma o empresário.

Mesmo diante do competitivo mercado gastronômico de Ribeirão, Rodrigues destaca que o segredo do crescimento está na confiança na marca e no produto. “Acreditar na qualidade é o que garante o sucesso. Isso nos impulsiona a crescer, mesmo em cenários adversos”, diz.

A Bella Capri opera também com retirada no balcão e delivery próprios, que mantêm a agilidade como objetivo: as pizzas ficam prontas em cerca de dez minutos.

Franchising em expansão

Guto Covizzi, diretor de expansão da franquia Bella Capri e também diretor da Regional do Interior de São Paulo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), comemora a abertura de mais uma loja da marca em Ribeirão Preto e lembra o bom momento do franchising brasileiro.

Os números mais recentes divulgados pela ABF mostram que, em 2024, o segmento de franquias de alimentação registrou aumento de 3% no número de unidades e um salto de 15,6% no faturamento, somando mais de 900 redes em todo o país. O primeiro trimestre de 2025 manteve o embalo, com alta de 6% em unidades e 4% no faturamento sobre o mesmo período do ano anterior.

Covizzi diz que a Bella Capri faz parte desse crescimento saudável do setor. “Estamos felizes com essa expansão da marca em Ribeirão Preto. A rede cresceu 20% em faturamento neste primeiro semestre em relação a igual período do ano anterior. Cresceu também na expansão de lojas. A média era de quatro novas pizzarias abertas por ano, mas agora em 2025 chegaremos a 15 novas unidades inauguradas, o que nos levará a ter 60 lojas em operação”.

Sobre a Bella Capri

A Bella Capri nasceu em 1998, em Mirassol, e é uma franquia de pizzas feitas à mão, com receitas exclusivas inspiradas na tradicional gastronomia italiana. A rede oferece três modelos de negócio: o Agile, que envolve delivery e retirada (podem ter o drive-thru); e Mini-Tradizione para delivery, retirada e consumo no local. Atualmente, conta com 55 lojas em 34 cidades nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais.

