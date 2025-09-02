Samsonite lança coleção de Ladies Hand Bag – Primavera-Verão

A Samsonite apresenta a coleção “LHB SS26” – ou “LHB Primavera-Verão 2026” –, composta por bolsas, mochilas e acessórios voltados às mulheres contemporâneas. Os modelos foram desenvolvidos em diferentes tons e formatos — verticais, horizontais (east-west) e estruturados — com o objetivo de atender às rotinas que envolvem tanto deslocamentos profissionais quanto experiências pessoais e urbanas.

A decisão de lançar a nova edição For Her da Samsonite no Brasil está alinhada ao movimento do mercado internacional de moda, que tem apresentado modelos voltados a mulheres em constante movimento, entre compromissos business e a lazer. A coleção foi concebida para atender a diferentes contextos do cotidiano, com peças que incorporam formatos e soluções funcionais adaptadas a essas rotinas.

Nesse cenário, a Vogue destacou que silhuetas amplas, o retorno dos modelos east-west e as bolsas estruturadas têm ganhado espaço nas passarelas de 2025, tendências que também estão presentes na nova linha da Samsonite.

No campo da sustentabilidade, levantamento da Accio indica o aumento da procura por bolsas confeccionadas com insumos reciclados e eco-friendly, acompanhando a preferência de consumidoras que buscam peças funcionais e ambientalmente responsáveis.

A utilização de garrafas PET recicladas no interior da coleção LHB – For Her reflete esse movimento do mercado.

Com a nova edição, a marca propõe uma leitura atualizada do conceito de mobilidade no cotidiano feminino, incorporando as demandas de mulheres que desempenham múltiplos papéis em sua rotina.

A influenciadora e modelo Débora Silva é a embaixadora escolhida para representar a campanha. Conhecida por sua trajetória como Miss Santa Catarina 2018, Débora acumula mais de 2 milhões de seguidores nas mídias sociais, em que compartilha sua experiência como mãe e modelo.

A escolha de Débora para esta colaboração ocorre pelo alinhamento entre sua imagem e os valores da marca. A influenciadora foi selecionada para representar o público-alvo da campanha “LHB Primavera-Verão 2026” da Samsonite, caracterizado por consumidores que desempenham múltiplas atividades no cotidiano.

A parceria visa associar os produtos da coleção aos contextos urbanos e profissionais, com foco nas necessidades do público-alvo feminino.

A nova coleção da Samsonite já está disponível nas lojas físicas e no site oficial da marca.