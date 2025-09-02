Musculação acelera o metabolismo e favorece a perda de peso

A musculação deixa de ser vista apenas como prática de estética e se consolida como uma das estratégias mais eficazes para emagrecimento saudável. Além de contribuir para a queima de gordura, o treinamento de força favorece o ganho de massa magra e acelera o metabolismo, fatores fundamentais para resultados sustentáveis.

“Diferente do que muitos pensam, emagrecer não é só questão de cardio. A musculação aumenta a quantidade de calorias que o corpo consome em repouso, ajudando a queimar gordura mesmo após o treino”, explica Cacá Ferreira, gerente técnico corporativo da Companhia Athletica.

Segundo o especialista, o ganho de massa muscular eleva a Taxa Metabólica Basal (TMB), ou seja, a quantidade de energia que o corpo queima diariamente sem atividade física. “Músculos consomem mais energia que gordura. Por isso, manter ou aumentar a massa magra é essencial para quem quer perder peso de forma eficiente e saudável”, afirma Ferreira.

O especialista da Companhia Athletica reforça que, para obter resultados consistentes, é fundamental aliar o treino a uma alimentação equilibrada. “Um déficit calórico moderado, aliado ao consumo adequado de proteínas, ajuda a preservar os músculos enquanto se perde gordura”, explica o gerente técnico corporativo.

Como montar um treino eficiente para emagrecimento?

Ferreira recomenda treinos de 3 a 5 vezes por semana, focados em exercícios compostos que trabalham múltiplos grupos musculares, como agachamento, supino e remada. “Esses exercícios aumentam significativamente o gasto calórico e promovem estímulos variados ao corpo. Incorporar técnicas como biset e triset torna o treino mais intenso e dinâmico, potencializando resultados”, acrescenta.

Para iniciantes, Cacá orienta iniciar com cargas leves e focar na execução correta dos movimentos. “Começar de forma gradual é crucial. Conforme a técnica evolui, a intensidade do treino deve ser ajustada para otimizar resultados e prevenir lesões”, comenta.

Combinar musculação com cardio - Embora o treinamento de força seja essencial, a combinação com exercícios cardiovasculares potencializa o emagrecimento. “O cardio queima calorias durante a atividade, mas a musculação garante que o corpo continue gastando energia depois do treino. A união das duas práticas traz os melhores resultados”, conclui Ferreira.