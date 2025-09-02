Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Youtuber Eldo Gomes prepara série de conteúdos em Brasília

Direto de Brasília/DF, o criador de conteúdo e youtuber, Eldo Gomes, prepara uma série de quadros novos para seu canal do YouTube.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/09/2025 às 12h13
Youtuber Eldo Gomes prepara série de conteúdos em Brasília
Ramon Gomes / Divulgação

O Youtuber e influenciador digital Eldo Gomes, com canal ativo desde 2015, que já contabiliza mais de 500 vídeos publicados e mais de 1,5 milhão de visualizações, estreia a série Altos Bufos, produzida diretamente de Brasília. O canal reúne diferentes quadros e produções autorais e mantém presença em múltiplas plataformas, incluindo YouTube, Kwai, TikTok e Instagram.

A nova série de conteúdos em formato vídeos curtos, no YouTube Shorts do canal Eldo Gomes, vai abordar dicas de Brasília, pautas de turismo na capital federal, comentários sobre temas em alta na internet e assuntos que bombaram na semana.

A série de novos conteúdos combina linguagem televisiva com a dinâmica digital, apresentando vídeos curtos e objetivos, voltados para o consumo nas redes sociais. Com identidade visual própria e produção regular, os conteúdos serão distribuídos em vídeos curtos no YouTube Shorts. Acompanhe os detalhes pelo Instagram do jornalista Eldo Gomes (@EldoGomes).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Cia Athletica
Entretenimento Há 56 minutos

Musculação acelera o metabolismo e favorece a perda de peso

Treino de força aliado a uma alimentação adequada acelera o metabolismo e garante resultados.

 Claudia Mifano
Entretenimento Há 4 dias

Festa de Flores e Morangos de Atibaia acontece em setembro

Festa acontecerá de 5 a 28 de setembro, no Parque Ecológico, e os ingressos já estão à venda
Entretenimento Há 4 dias

Gilbarco Veeder-Root lança nova temporada de webserie sobre operação de postos

Abastecendo o Conhecimento, webserie da Gilbarco Veeder-Root, estreia nova temporada voltada a donos, gestores e operadores de postos de combustíveis

 Júnior Rosa
Entretenimento Há 5 dias

Brasileiras não relacionam HPV com câncer do colo do útero

Pesquisa inédita do Grupo EVA revela que seis em cada dez brasileiras não sabem da relação entre câncer de colo do útero e HPV. Além disso, 43% das...

 Julie Cherki
Entretenimento Há 5 dias

Compagnie Käfig volta ao Brasil com La Couleur de la Grenade

Apresentações acontecem no Rio de Janeiro e São Paulo a partir de 6 de setembro. Ingressos já estão à venda nas plataformas Sympla para o Rio de Ja...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
27° Sensação
4.28 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages
Justiça Há 23 minutos

Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
Fazenda Há 23 minutos

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova projeto que inclui academias no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
Justiça Há 23 minutos

STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,353,26 +2,23%
Ibovespa
140,611,52 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias