Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Festa de Flores e Morangos de Atibaia acontece em setembro

Festa acontecerá de 5 a 28 de setembro, no Parque Ecológico, e os ingressos já estão à venda

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/08/2025 às 16h53
Festa de Flores e Morangos de Atibaia acontece em setembro
Claudia Mifano

Em sua 43ª edição, a Festa de Flores e Morango de Atibaia, conhecida nacionalmente, acontecerá pela segunda vez no Parque Ecológico, espaço de propriedade da Associação Hortolândia. Com uma área total de 540 mil metros quadrados, 120 mil metros quadrados serão utilizados para a realização do evento. O parque possui mais de 9.000 metros quadrados de área coberta e reunirá a floricultura e fruticultura de Atibaia, além de levar ao público as tradições e a cultura nipo-brasileira.

Neste ano, o evento será realizado de 5 a 28 de setembro, às sextas, aos sábados e aos domingos, das 9h às 18h, e trará o tema “Hana no Toki – Época de Flores”, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer a natureza, as flores locais e o legado dos produtores da cidade. A festa também comemorará em 2015 os 130 anos dos tratados de amizade, comércio e navegação entre Brasil e Japão, laços históricos e culturais entre os dois países.

O evento trará ainda shows culturais aos sábados e domingos, das 12h às 17h, com apresentações tradicionais como Bon Odori e Taiko, além de danças típicas de outras nacionalidades. Haverá pavilhão de decoração e mini shopping com produtos diversos, área de alimentação com pratos das culinárias japonesa e brasileira e a venda de flores e morangos diretamente dos produtores.

Ingressos e excursões

A venda de ingressos para a 43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia já está aberta e a compra antecipada pode ser feita de maneira on-line. Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Toda sexta-feira terá valor promocional de meia entrada para todos os visitantes. Além da venda on-line, é possível adquirir os ingressos no Graal, localizado na Rodovia Fernão Dias, no KM 61, e também na bilheteria do parque nos dias do evento. Qualquer dúvida, basta entrar em contato pelo telefone 0800-055-5979 e WhatsApp (11) 93495-1053 e (11) 93328-0358 (ICD).

A venda de ingressos antecipados para excursões vai até o dia 29 de agosto, sendo que um motorista e um guia de cada ônibus do Estado de SP têm entrada gratuita. Caso a excursão seja de outro estado, será permitida a entrada gratuita de dois motoristas e dois guias. A promoção vale apenas para grupos acima de 15 pagantes. O pagamento pode ser via Pix e todas as dúvidas podem ser tiradas no site ou pelos telefones (11) 93900-5577 / (11) 96570-6147, das 8h às 17h, ambos atendem pelo WhatsApp. Depois do dia 29 de agosto, a venda de ingressos antecipados para excursão continuará sendo feita diretamente no site.

Ingresso solidário

Os visitantes também terão a oportunidade de curtir o evento e ajudar quem precisa com a Entrada Solidária. A ação será válida nos dias 5 e 19 de setembro, em que o ingresso será trocado pela doação de 1 kg de alimento (arroz, feijão ou óleo). Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia e outras entidades assistenciais, e devem estar lacrados, dentro do prazo de validade. Não serão aceitos alimentos a granel ou sem informações de fabricação.

Como chegar

O Parque Ecológico de Atibaia está localizado na Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, com fácil acesso pela Rodovia Dom Pedro I. No sentido Atibaia/Campinas, basta acessar a entrada antes do primeiro pedágio (saída 79 - km 79). Já no sentido Campinas/Atibaia, é só acessar a saída para B. Pires/V. D. Pedro I (antes do km 79).

História da festa

A história da festa teve início em 1.968, quando o Sr. Toraki Yano idealizou a 1ª Feira Agrícola, realizada no trevo da Rodovia Fernão Dias. A 2ª Feira Agrícola aconteceu em 1.970 e, em 1.972, foi realizada a 1ª Festa das Rosas. A união dos agricultores de morango, de hortaliças e de flores levou a diversas mostras até que em 1983 a Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais (Pró-Flor), em conjunto com a Associação Cultural de Atibaia (ACA) e o Sindicato Rural, fez a 1ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

Em 1.991, a união das entidades resultou na criação da Associação Hortolândia de Atibaia, que passou a organizar o evento a partir de 1.993 com o apoio das instituições fundadoras – como segue até hoje. A festa já passou por diversos locais até chegar à sua nova sede: o Parque Ecológico de Atibaia.

“A cada edição reafirmamos o valor do nosso trabalho coletivo, da união entre gerações e do respeito à terra que nos acolheu. A 43ª Festa é um símbolo de gratidão, renovação e esperança. Que todos sintam o carinho plantado em cada detalhe dessa festa, que é feita com o coração”, destacou Nelson Takao Yoshida, presidente da Associação Hortolândia de Atibaia.

Serviço

43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: de 5 a 28 de setembro

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 9h às 18h

Local: Parque Ecológico de Atibaia, Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, acesso pela Rodovia Dom Pedro I. No sentido Atibaia/Campinas, basta acessar a entrada antes do primeiro pedágio (saída 79 - km 79). Já no sentido Campinas/Atibaia, é só acessar a saída para B. Pires/V. D. Pedro I (antes do km 79).

Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: inteira R$ 60,00 e meia R$ 30,00 – Todas as sextas o valor do ingresso será de meia entrada (R$ 30,00).

Estacionamento (administrado pela empresa Estapar): R$ 50,00 carros, R$ 180,00 ônibus, R$ 100,00 vans e micro-ônibus, R$ 25,00 motos

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Entretenimento Há 7 horas

Gilbarco Veeder-Root lança nova temporada de webserie sobre operação de postos

Abastecendo o Conhecimento, webserie da Gilbarco Veeder-Root, estreia nova temporada voltada a donos, gestores e operadores de postos de combustíveis

 Júnior Rosa
Entretenimento Há 1 dia

Brasileiras não relacionam HPV com câncer do colo do útero

Pesquisa inédita do Grupo EVA revela que seis em cada dez brasileiras não sabem da relação entre câncer de colo do útero e HPV. Além disso, 43% das...

 Julie Cherki
Entretenimento Há 1 dia

Compagnie Käfig volta ao Brasil com La Couleur de la Grenade

Apresentações acontecem no Rio de Janeiro e São Paulo a partir de 6 de setembro. Ingressos já estão à venda nas plataformas Sympla para o Rio de Ja...

 (Foto: Banda Anarquia)
Evento Solidário Há 1 dia

Banda Anarquia celebra 36 anos com show tributo a Eleu Dallanora em Tenente Portela

Apresentação ocorre no dia 5 de setembro, na AABB de Tenente Portela, com entrada espontânea em apoio à Liga Feminina de Combate ao Câncer e à APATA.

 Divulgação/Fazzenda Park Resort
Entretenimento Há 2 dias

Feriados do mês de outubro movimentam o turismo catarinense

Fazzenda Park Resort oferece pacotes de hospedagem temáticos à essas datas, com programação diferenciada para toda a família

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.92 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 26 minutos

Comissão aprova projeto que obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio
Economia Há 41 minutos

Ceagesp devolve a comerciantes R$ 90 milhões de IPTU indevido
Economia Há 41 minutos

Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha
Câmara Há 56 minutos

Comissão aprova projeto que deixa para estados decidirem sobre venda de bebida em estádios
Tecnologia Há 1 hora

Gil Giardelli leva futurismo ao Palco 360º da ISC Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,36%
Euro
R$ 6,35 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,784,95 -3,73%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias