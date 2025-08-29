Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gilbarco Veeder-Root lança nova temporada de webserie sobre operação de postos

Abastecendo o Conhecimento, webserie da Gilbarco Veeder-Root, estreia nova temporada voltada a donos, gestores e operadores de postos de combustíveis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/08/2025 às 11h38

Com episódios mensais e distribuição no YouTube, a série tem como objetivo orientar os interessados sobre os principais desafios da operação, oferecendo conteúdo técnico em linguagem direta.


Cada episódio terá entre cinco e oito minutos de duração e será apresentado por especialistas da empresa, com apoio de recursos visuais como gráficos, infográficos e imagens.


Os temas foram selecionados a partir das dúvidas mais recorrentes do setor e incluem tópicos como manutenção preventiva, controle de estoque, segurança no ambiente de trabalho, automação da pista, atendimento ao cliente e estratégias de marketing local. Também estão previstos episódios sobre sustentabilidade, gestão financeira e conformidade com normas ambientais e regulatórias.


A webserie é direcionada a operadores e proprietários de postos de pequeno e médio porte, além de empreendedores que desejam ingressar no setor. A proposta é apresentar temas técnicos de forma clara e prática, relacionada à operação.


O primeiro episódio, disponível no canal da Gilbarco Veeder-Root Brasil no YouTube, traz orientações para quem deseja abrir um posto de combustíveis, abordando pontos como regulamentação, estrutura mínima e planejamento operacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Júnior Rosa
Entretenimento Há 1 dia

Brasileiras não relacionam HPV com câncer do colo do útero

Pesquisa inédita do Grupo EVA revela que seis em cada dez brasileiras não sabem da relação entre câncer de colo do útero e HPV. Além disso, 43% das...

 Julie Cherki
Entretenimento Há 1 dia

Compagnie Käfig volta ao Brasil com La Couleur de la Grenade

Apresentações acontecem no Rio de Janeiro e São Paulo a partir de 6 de setembro. Ingressos já estão à venda nas plataformas Sympla para o Rio de Ja...

 (Foto: Banda Anarquia)
Evento Solidário Há 1 dia

Banda Anarquia celebra 36 anos com show tributo a Eleu Dallanora em Tenente Portela

Apresentação ocorre no dia 5 de setembro, na AABB de Tenente Portela, com entrada espontânea em apoio à Liga Feminina de Combate ao Câncer e à APATA.

 Divulgação/Fazzenda Park Resort
Entretenimento Há 2 dias

Feriados do mês de outubro movimentam o turismo catarinense

Fazzenda Park Resort oferece pacotes de hospedagem temáticos à essas datas, com programação diferenciada para toda a família

 FuturaIM
Entretenimento Há 2 dias

Gráficas oferecem orçamento personalizado e ampliam vendas

O orçamento personalizado é uma maneira de venda útil em diversos ramos, incluindo gráficas, isso porque oferece aos clientes a possibilidade de re...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.66 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Paim critica propostas de reforma da Previdência
Economia Há 9 minutos

Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
Saúde Há 24 minutos

Fiocruz produz remédio para atrofia muscular espinhal
Política Há 25 minutos

Lula diz que "não tem pressa" para aplicar reciprocidade contra os EUA
Portos e hidrovias Há 25 minutos

Portos RS reforça frente de trabalho e acelera recuperação dos canais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,27%
Euro
R$ 6,35 +0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 625,765,43 -2,87%
Ibovespa
141,907,30 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias