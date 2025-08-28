Brasileiras não relacionam HPV com câncer do colo do útero

Uma pesquisa inédita de âmbito nacional mostrou que 57% das brasileiras desconhecem que o HPV é o principal agente causador do câncer de colo do útero e 82% não sabem ao menos uma informação essencial sobre o vírus e o tipo de câncer ginecológico que mata cerca de 19 mulheres por dia no País. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o HPV é responsável por 99% dos casos de câncer de colo do útero, doença que, só em 2025, deve registrar 17 mil novos diagnósticos. A pesquisa Percepção das Brasileiras sobre Tumores Ginecológicos e Práticas de Prevenção foi feita pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA), em parceria com o Instituto Locomotiva, e contou com a participação de 831 mulheres, de 30 a 45 anos, das classes A, B, C e D das cinco regiões do Brasil. A amostra avaliou o nível de conhecimento sobre o câncer de colo do útero, a adesão às práticas preventivas com foco na vacinação contra o HPV, métodos de rastreio e a importância da informação correta na busca pelo entendimento sobre a enfermidade.

“Os dados alertam para um cenário que exige maior conhecimento por parte da população sobre temas relacionados à saúde e sinalizam também para um olhar especial sobre como as informações falsas podem impactar negativamente na tomada de decisão sobre assuntos muito relevantes que envolvem o dia a dia das mães, famílias e dos filhos. A pesquisa mostrou a necessidade do acesso à informação correta, de origem científica e de fontes primárias, para que as pessoas conheçam mais sobre o tema e, no caso do câncer de colo do útero, entendam a importância dessa relação com o HPV e como a vacina pode ser um mecanismo preventivo fundamental na proteção contra o câncer de colo do útero. Outro alerta importante é a necessidade de se fazer um check-up anual para a realização de exames periódicos, principalmente os ginecológicos, como Papanicolaou e teste do DNA do HPV”, explica Andréa Paiva Gadelha Guimarães, presidente do Grupo EVA.

A pesquisa do EVA mostrou como as fake news podem ser um entrave na prevenção do câncer de colo do útero. Cerca de 39% não têm ciência de que há prevenção contra a doença e os números apontam ainda que 49% têm dúvidas ou descobriram que tinham informações falsas sobre HPV e câncer de colo do útero, 42% não tomaram ou não se lembram de ter se imunizado, 87% consideram importante se vacinar contra o HPV e apenas 38% afirmam conhecer muito bem a vacina.

De acordo com os dados, há uma questão muito importante apontada pelas mulheres brasileiras: muitas mostram um grau de conhecimento sobre o assunto (no caso, prevenção de câncer de colo de útero), mas quando são abordadas sobre realização de exames ou mesmo imunização, a situação é diferente. Ou seja, há necessidade de maior conhecimento de como abordar o HPV. A pesquisa também mostrou que três em cada dez (29%) mulheres de 18 a 45 anos não sabem a utilidade do Papanicolaou, e metade (49%) desconhece para que serve o exame de DNA-HPV. A ida periódica regular das brasileiras ao médico também foi um fator avaliado. Menos da metade fez os principais exames ginecológicos de rotina no último ano e 37% realizaram o Papanicolaou nos últimos 12 meses, mesmo percentual das que foram submetidas ao USG Transvaginal durante o período. Apenas 31% já realizaram o DNA-HPV alguma vez, sendo 13% no último ano.

Sobre o Setembro em Flor

A campanha “Setembro em Flor” foi criada pelo grupo EVA, no mês de setembro, por ser o mês internacional da conscientização de cânceres ginecológicos. O símbolo da campanha é uma flor, com pétalas de diferentes cores, com cada cor representando um dos cinco tumores ginecológicos (colo uterino, corpo uterino, ovário, vulva e vagina). A flor é um símbolo de vida, pureza, feminilidade, fertilidade, o que representa bem a mulher. No Brasil, a campanha vem sendo realizada pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA) desde 2021, com realização de lives, workshops, publicações em redes sociais, ações em instituições de saúde e o lançamento de materiais informativos em setembro de cada ano. Em 2023, por iniciativa do EVA, foi realizado no dia 12 de setembro, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, o “Fórum de Conscientização do Câncer Ginecológico e Busca por Mudanças de Políticas Públicas”, envolvendo a sociedade civil e o poder público. Na ocasião, foi destacada a importância de conscientização sobre o tema e a necessidade da criação oficial do “Setembro em Flor”, fórum este que deve se repetir este ano, dia 16 de setembro, no mesmo local, em Brasília (DF), com discussões sobre obstáculos, estratégias e inovação para a melhora na prevenção e cuidado integral ao paciente com câncer ginecológico.

Sobre a o Grupo EVA

O Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA) tem como missão e objetivos promover educação, pesquisa e ensino em câncer ginecológico, fomentar o controle holístico do câncer ginecológico por meio da prevenção, do tratamento e do suporte ao paciente, além de facilitar o conhecimento sobre câncer ginecológico e medidas para seu controle. O EVA também atua em defesa dos direitos dos pacientes e colabora para o trabalho em parceria com outras associações com os mesmos objetivos da entidade.