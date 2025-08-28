Quinta, 28 de Agosto de 2025
Banda Anarquia celebra 36 anos com show tributo a Eleu Dallanora em Tenente Portela

Apresentação ocorre no dia 5 de setembro, na AABB de Tenente Portela, com entrada espontânea em apoio à Liga Feminina de Combate ao Câncer e à APATA.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província / Banda Anarquia
28/08/2025 às 09h41
(Foto: Banda Anarquia)

No dia 5 de setembro, a história do rock portelense será revivida com o show de 36 anos da Banda Anarquia — a primeira banda de rock de Tenente Portela. A apresentação será realizada na AABB, a partir das 20h, e terá como destaque um tributo especial ao ex-integrante Eleu Dallanora.  

O evento será beneficente, com ingresso espontâneo e solidário, e toda a arrecadação será destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer e à APATA.  

Criada em 1989, a Banda Anarquia surgiu em um período em que o rock nacional ganhava força no Brasil, influenciando jovens músicos locais. Com repertório baseado em clássicos de Legião Urbana, Engenheiros do Hawaii, TNT, e referências internacionais como Pink Floyd e Dire Straits, o grupo se destacou pela atitude e crítica social que inspiraram seu nome.  

A noite promete emoção, música e solidariedade, unindo gerações em torno da memória do rock portelense e do legado deixado por Eleu Dallanora.

 

