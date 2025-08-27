Feriados do mês de outubro movimentam o turismo catarinense

Dia das Crianças, Halloween e Oktoberfest. Essas são datas que vêm movimentando o comércio e o turismo de todo o Brasil, e também catarinense. Segundo dados da Fecomércio SC, as festas de outubro movimentam 8% a mais na economia do estado e, em 2024, atraíram mais de 26 mil visitantes estrangeiros, de acordo com o Portal de Dados da Embratur. O expressivo fluxo de turistas se alinha ao crescimento de 10,6% do setor de turismo em Santa Catarina durante o período, conforme o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

Neste cenário de aquecimento econômico e cultural, o Fazzenda Park Resort, localizado em Gaspar, no Vale do Itajaí (SC), realiza pacotes temáticos ao longo do mês de outubro, com o objetivo de fomentar ainda mais essas datas. “Os três períodos são de extrema importância para o turismo, então investimos bastante em programações que atraiam o público e engajem ainda mais a nossa região e, até mesmo, o estado”, explica Antonio Coradini, gerente comercial e de marketing do Fazzenda.

Em 2025, a expectativa é de alta na ocupação, seguindo os parâmetros do primeiro semestre, na qual o resort alcançou 98%.

Um dos principais destaques nas festas de outubro é a Oktoberfest, que em 2025 espera receber milhares de visitantes a Blumenau. “Esse é um dos eventos mais tradicionais do calendário catarinense e é realizado na nossa vizinha, Blumenau. Com isso oferecemos aos nossos hóspedes o melhor da festa alemã durante o mês de outubro às quintas e sábados”, complementa Mayara Testoni, gerente de lazer do Fazzenda.

Já no Dia das Crianças, o foco são os pequenos. O resort oferece atrações para as mais diversas idades, com atividades pensadas para os pequenos, mas que envolvem toda a família. Antonio ainda define o momento como uma grande oportunidade para os hóspedes. “Além da programação especial, o resort facilita a viagem para as famílias: duas crianças de até 12 anos têm cortesia na hospedagem.”

O Halloween, ou Dia das Bruxas como é conhecido no Brasil, tem atingido os mercados brasileiros de forma crescente. Em pesquisa divulgada pela Rede Globo, em 2024, 62% das pessoas pretendiam comprar algo para comemorar a data. Seguindo essa tendência, o Fazzenda passou a inserir a data no calendário de datas comemorativas do empreendimento.

“O Halloween tem ganhado um espaço ainda maior e feito muito sucesso entre nossos pacotes temáticos. É uma data que realmente envolve o lúdico e a criatividade das crianças, o que atrai toda a família”, conta Mayara.

Durante os períodos dos pacotes, o resort ganha uma decoração exclusiva, alusiva à data comemorada. As atrações e atividades também são pensadas de forma temática e têm o objetivo de atrair as crianças para a recreação, enquanto os pais aproveitam o dia a dia do empreendimento de outras formas, como a maior piscina aquecida do sul do país ou realizando outras atividades disponíveis.

Sobre o Fazzenda Park Resort

Com mais de 25 anos no mercado da hotelaria e do turismo, o Fazzenda – que faz parte da holding FG Brazil - contempla em seus mais de 2 milhões de m² diversas atrações: piscina aquecida com mais de 3 mil m² (a maior do sul do país), cavalgada, passeios de bicicleta, áreas de lazer com mesas de ping pong, sinuca e pebolim, arvorismo, trilha com quadriciclo, além das apresentações especiais produzidas pela equipe recreativa do Fazzenda, os Fazzendásticos. E para tornar a experiência ainda mais completa, o Fazzenda é um resort all inclusive.