Gráficas oferecem orçamento personalizado e ampliam vendas

O orçamento personalizado é uma maneira de venda útil em diversos ramos, incluindo gráficas, isso porque oferece aos clientes a possibilidade de re...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/08/2025 às 18h19
FuturaIM

O orçamento personalizado pode ser visto como uma espécie de pedido sob demanda, feito para atender o público-alvo de uma empresa. De acordo com a matéria desenvolvida pelo O Globo, as impressões sob demanda são formas de auxiliar editoras a não perderem vendas, enquanto as promovem sem a preocupação com estoques parados.

Essa lógica também pode ser refletida em gráficas, que trabalham com diversos tipos de impressões e, além dos produtos personalizados, oferecem diferentes acabamentos que podem ser combinados de diferentes formas. Como forma de auxiliar na compreensão dessa modalidade, empresas do ramo costumam detalhar como o serviço pode ser usado, como é o caso da FuturaIM, que traz, por meio do seu blog, a explicação de como solicitar esse método de pedido no próprio site. 

Outra maneira de abordar o orçamento personalizado é por meio da hiperpersonalização — termo que se refere ao uso de dados reais de clientes para criar experiências únicas e, a partir disso, antecipar suas necessidades. Segundo levantamento apresentado pelo portal André Rebello, especialista em Inteligência Artificial e ciência de dados, 73% dos clientes esperam que as empresas entendam o que eles, de forma individual, precisam — o que é intrinsecamente proposto por meio da customização do orçamento de compras e serviços.

Também sobre o tema, de acordo com o artigo produzido pelo blog Zydon, focado no mercado B2B (Business to Business), o autor relata sua experiência como profissional, afirmando um aumento exponencial de vendas em empresas que ajudou na implementação de orçamentos personalizados. O autor, Thiago Alves, informou ainda que, com base na sua experiência, as empresas brasileiras podem ter um aumento de 25% na taxa de conversão de clientes ao realizarem esse tipo de orçamento, que é pensado nas necessidades individuais.

Conforme levantamento realizado pela redação, por meio do Google Trends, o termo “orçamento personalizado” foi pesquisado principalmente pelas regiões Sul e Sudeste do país, com exceção do estado do Piauí, da região Nordeste, que lidera as buscas pelo termo em geral.

Considerando os dados apresentados acima, como os do portal André Rebello, é possível considerar a possibilidade de as gráficas on-line terem adotado essa modalidade como ferramenta para melhorar o atendimento aos clientes, sobretudo por se tratar de um ramo que, majoritariamente, tem como premissa a produção de materiais impressos personalizados.

Sobre o tema, a redação conversou com o coordenador de Marketing da FuturaIM, Victor Nakamura, que, por meio de entrevista, comentou a decisão de implementar o orçamento personalizado.

“O orçamento personalizado foi inserido como forma de atender casos especiais de clientes que precisam de algo que não está disponível no site, mas que pode ser requerido por meio da solicitação”.

Nakamura também explicou como a solicitação funciona no site: “Por meio dele, é possível preencher um formulário completo com tudo que precisar para atender às necessidades individuais e até anexar referências. Tudo para garantir que o cliente tenha o resultado esperado”.

DENGUE
