Mommy Makeover prioriza melhorias estéticas após a gestação

Cirurgias plásticas combinadas em única intervenção são definidas conforme necessidades e preferências de cada paciente. Dr. Ary Leite, cirurgião p...

27/08/2025
27/08/2025 às 16h03
Tiago Nepomuceno França

A abordagem estética voltada para corrigir alterações físicas relacionadas à gravidez engloba diferentes cirurgias plásticas e é conhecida como Mommy Makeover. Os procedimentos combinados são planejados de maneira personalizada de acordo com as preferências de cada paciente, em uma única intervenção.

Em média, cada cirurgião plástico realizou 26,8 procedimentos Mommy Makeover ao longo de 2024, de acordo com a pesquisa global conduzida pela International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), que reúne dados sobre práticas e tendências da cirurgia plástica estética.

O Dr. Ary Leite, médico e cirurgião plástico, explica que o Mommy Makeover é pensado especialmente para mulheres que passaram pela gestação e desejam tratar mudanças no corpo que não melhoram apenas com dieta e exercícios: “O objetivo não é voltar no tempo, mas harmonizar o contorno corporal e resgatar a autoestima, sempre respeitando o corpo e as necessidades de cada paciente”.

Segundo o médico, a intervenção é indicada para mulheres que sintam incômodo com mudanças como flacidez abdominal, excesso de pele, mamas caídas ou perda de volume e, por isso, geralmente inclui procedimentos como mastopexia com ou sem prótese, abdominoplastia, lipoaspiração e cirurgias de correção da diástase abdominal.

“As cirurgias são combinadas sempre de forma personalizada, para atender as queixas e expectativas da paciente, priorizando a segurança. O principal critério é a avaliação médica completa, onde analisamos histórico clínico, exames e objetivos pessoais,” esclarece o cirurgião plástico.

Perfil indicado e avaliação individualizada

De acordo com o especialista, a avaliação individualizada antes de indicar esse tipo de cirurgia é fundamental, porque cada mulher tem uma história, um corpo e um objetivo diferente. “A avaliação individualizada garante que possamos indicar apenas os procedimentos realmente necessários, respeitando os limites de segurança e alinhando expectativas reais com o resultado possível,” evidencia.

O cirurgião plástico ressalta que é recomendado aguardar pelo menos seis meses após o fim da amamentação para passar pelas cirurgias, para que o corpo se estabilize e seja possível avaliar as mudanças definitivas.

O médico revela que, para combater os receios em torno da anestesia, tempo de recuperação e cicatrizes, os aspectos devem ser abordados de forma clara durante a consulta, revelando como é feita a monitorização durante todo o procedimento e quais são as medidas para segurança.

“Uma conversa transparente sobre cada detalhe, explicando qual anestesia será utilizada, a possibilidade de ajustar o planejamento de recuperação à rotina da paciente, detalhando cada fase e orientações sobre técnicas para deixar as cicatrizes o mais discretas possível e cuidados no pós-operatório para uma boa cicatrização são cruciais,” reforça o profissional.

Efeitos na percepção da autoimagem e resgate da autoestima

Conforme aponta Dr Ary Leite, as mudanças visuais mais perceptíveis após o procedimento costumam ser o contorno abdominal mais definido, a melhora no formato e na posição das mamas e a redução de flacidez. No entanto, para ele o impacto vai além da estética.

“Muitas pacientes relatam sentir-se mais confiantes para se vestir, no convívio com o parceiro, para retomar atividades que evitavam e, principalmente, para se olhar e se reconhecer novamente,” conta o cirurgião plástico.

Para o especialista, esta abordagem estética pode contribuir para resgatar a autoestima de mulheres que se sentem inseguras com as mudanças no corpo após a gestação.

“Quando a paciente olha no espelho e volta a gostar do que vê, resgata aquela mulher que era antes, isso pode impactar positivamente a vida social, profissional e pessoal. Não é apenas sobre estética, é sobre devolver a confiança e a liberdade de se sentir bem consigo mesma,” defende o especialista.

O médico observa que a autoestima está fortemente ligada à forma como as pessoas se sentem em relação ao próprio corpo e, para ele, o Mommy Makeover é uma jornada de transformação além da cirurgia. “É sobre acolher, ouvir e planejar cada passo para que a paciente se sinta segura e feliz com sua decisão. O cuidado no pré e pós-operatório são os pilares de um bom trabalho,” ressalta Dr Ary Leite.

