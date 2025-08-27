Quarta, 27 de Agosto de 2025
American Tourister promove sorteio para o caribe brasileiro

Em celebração ao lançamento de seu site oficial no Brasil, a multinacional do setor de bagagens apresenta campanha que levará o vencedor a Maragogi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/08/2025 às 15h04
Grupo Dicas

Para celebrar a implementação do seu primeiro e-commerce no Brasil, a American Tourister escolheu Maragogi como destino do seu sorteio. A escolha atende a pedidos dos seguidores nas mídias sociais e considera a relação da marca com o município, conhecido como “Caribe Brasileiro” pelas piscinas naturais, mar de águas claras com diferentes tonalidades e extensa faixa de recifes. O local apresenta variedade de cenários e cores, além de ser palco de diferentes experiências para os viajantes.

A campanha faz parte das ações da American Tourister para incentivar o turismo e as viagens no país. Fundada em 1933 pelo imigrante polonês Sol Kofller, a marca tem foco na produção de malas para acompanhar viajantes em suas jornadas. Atualmente, reforça seu posicionamento junto à geração atual de viajantes.

O embaixador da marca, o ex-jogador Kaká, participa de iniciativas que destacam o valor das viagens como fonte de aprendizado e experiências, alinhando-se ao propósito da empresa de apoiar diferentes trajetórias.

O sorteio oferece aos seguidores da conta oficial da American Tourister no Instagram no Brasil a possibilidade de uma viagem para Maragogi, Alagoas, oferecendo um par de passagens aéreas, além de um kit de malas da coleção Starvibe, que conta com uma paleta de tons que remetem ao verão e está alinhada ao clima da região.

Com design de contornos arredondados e variedade de cores, a coleção StarVibe foi desenvolvida para apresentar aos aventureiros brasileiros um novo conceito de viajar. A linha incorpora a tecnologia Shield Pro, que aumenta a resistência das malas sem comprometer peso e mobilidade. Os modelos são rígidos e expansíveis, contam com cadeado TSA integrado, rodas duplas giratórias e puxadores reforçados, compondo um conjunto de recursos voltados às demandas práticas das viagens.

A ação terá início em 15 de agosto de 2025, com a publicação do regulamento na conta da marca no Instagram. Para participar, os interessados devem seguir as instruções disponíveis na página oficial do sorteio ou na publicação da @americantouristerbr. O período de inscrições vai de 15 de agosto a 31 de outubro de 2025. O sorteio será realizado em 1º de novembro, com o anúncio do vencedor em 3 de novembro de 2025.

Com essa iniciativa, a American Tourister reforça seu compromisso em acompanhar os viajantes em suas jornadas, unindo tradição, inovação e o incentivo à descoberta de novos destinos.

Sobre a American Tourister

A American Tourister, com mais de 90 anos de história, é uma marca reconhecida globalmente na indústria de bagagens. A empresa foi pioneira ao lançar a primeira bagagem moldada, o modelo Tri-Taper. Desde sua aquisição pela Samsonite Brasil em 1978, a American Tourister tem se comprometido com a inovação e a qualidade, atendendo às demandas dos viajantes modernos.

