Ribalta moderniza espaço idealizado por Pasquale Mauro

Após mais de duas décadas, tradicional espaço na Barra da Tijuca passa por transformação de camarotes, banheiros, pisos e fachada, e hotel vizinho ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/08/2025 às 12h48
Ribalta moderniza espaço idealizado por Pasquale Mauro
Acervo da Ribalta Hospitalidade

A Ribalta Hospitalidade anunciou um conjunto de melhorias estruturais para ampliar a qualidade dos serviços e a integração das estruturas da tradicional casa de eventos e do Ribalta Hotel, situados na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Esta é a primeira modernização do espaço de entretenimento fundado em 2001 pelo empresário italiano Pasquale Mauro, que foi um dos grandes proprietários de terras da região. A mudança prevê a renovação completa de pisos, dos camarotes e a modernização da fachada e do letreiro, seguindo a proposta de ser um espaço multieventos, focado em entretenimento, cultura e confraternização.

Com mais de 800 eventos realizados ao longo de sua história, a Ribalta é um dos espaços multieventos mais tradicionais do Rio de Janeiro. São mais de 3 mil metros quadrados de área, com estrutura versátil para diferentes formatos: comporta até 2.800 pessoas em pista livre ou auditório, 1.500 em mesas redondas e até 90 estandes para feiras.

A Ribalta vai modernizar completamente seus 26 camarotes existentes, que acomodam até 100 pessoas e comportam públicos de médio e grande porte. O objetivo é transformar o espaço em um produto voltado não apenas para o público tradicional de shows e eventos sociais, mas, cada vez mais, para grupos corporativos, congressos, feiras e celebrações empresariais. O retrofit prevê bar exclusivo e serviço de concierge, para uma experiência personalizada.

Pasquale Mauro se inspirou na experiência dos cruzeiros para a ideia original do espaço Ribalta - uma mistura entre cultura e gastronomia, com a oferta simultânea de espetáculos e jantares. Ao mesmo tempo, enxergou o potencial da localização para ofertar uma variedade de eventos para o público da Barra da Tijuca e arredores, seguindo princípios de hospitalidade. Falecido em 2016, Pasquale deixou um legado de empreendimentos na região, que inclui a própria casa de eventos, o hotel com o mesmo nome e um hospital.

“A ideia original de Pasquale Mauro era de uma experiência com diversão, conforto e conexão. A modernização que estamos fazendo se volta para o conceito de um uso mais integrador do espaço, para que as pessoas se sintam bem recepcionadas, acolhidas e imersas. Mais de 20 anos depois, a Ribalta ainda cumpre um papel fundamental para o entorno e queremos ver o espaço cada vez mais movimentado, com uma gama diversa de eventos”, declara Giovanna Mauro, neta de Pasquale e diretora da Ribalta Hospitalidade.

Outra novidade é a troca integral dos pisos, que agora serão de granitina. Já a fachada está em processo de renovação completa, com conclusão prevista até o fim de 2025.

No Ribalta Hotel, já com nova identidade visual, as intervenções estão sendo realizadas no rooftop. Após passar por melhorias no último ano, o espaço está sendo equipado com novo mobiliário externo, projeto paisagístico, sonorização ambiente e instalação de televisão, para atender a diversos eventos sociais e corporativos com capacidade para até 100 pessoas.

A intervenção busca integrar visualmente os dois edifícios da Ribalta Hospitalidade, por meio de uma nova estrutura com cerca de 100 metros de extensão, e faz parte da estratégia de negócios para 2025, a fim de movimentar cada vez mais este complexo na cidade.

