Vale Tudo: assessoria de imprensa constrói credibilidade

Nova versão da novela mostra a importância da assessoria de imprensa para reconstruir a imagem e a reputação de profissionais e marcas, um moviment...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/08/2025 às 12h19
Vale Tudo: assessoria de imprensa constrói credibilidade
Créditos: FreePik

A nova versão da novela Vale Tudo trouxe à tona discussões sobre o papel da assessoria de imprensa. A cena em que a protagonista Raquel (Taís Araújo) contrata um assessor para reconstruir sua imagem ilustra uma realidade cada vez mais comum: marcas e profissionais que precisam fortalecer sua reputação para além da exposição.

De acordo com a pesquisa Decisão Local 2025, 96% dos consumidores brasileiros consultam avaliações on-line antes de decidir por um produto ou serviço. Outro levantamento, da Locaweb  em parceria com a Conversion, mostra que 69% dos consumidores esperam perfis atualizados com frequência, e mais da metade confia mais em marcas com presença consistente.

A credibilidade também está ligada ao canal de comunicação utilizado. Segundo a Ponto Map. com, rádio (81%), TV paga (75%) e portais jornalísticos (59%) são considerados os meios mais confiáveis pelos brasileiros — muito à frente das redes sociais (41%) e influenciadores (35%).

Para Fernanda Brandão, jornalista, empreendedora e CEO da Agência Brands, esses números refletem a necessidade de planejamento estratégico. “A imprensa não é um fim, mas um meio: uma ponte entre o que você faz e o que o mundo enxerga”, afirma. Ela acrescenta: “Muitas marcas e profissionais têm histórias relevantes, mas acabam deixando que outros as contem ou distorçam.”

Na visão da especialista, investir em reputação é um trabalho preventivo. “Cuidar da imagem não é opcional. É estratégico e deve ser feito antes que qualquer crise se instale. Se até a protagonista da novela entendeu a importância de cuidar da própria imagem, é um sinal de que empresas e empresários precisam repensar como têm feito isso.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
