Festival Sorrisos Nos CEUs oferece cultura gratuita a todos

O Festival Sorrisos Nos CEUs segue em 2025 com a missão de proporcionar a vivência artística, de maneira totalmente gratuita e dentro da escola, pa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/08/2025 às 13h14
Festival Sorrisos Nos CEUs oferece cultura gratuita a todos
Letícia Sampietro/Sorrisos Nos CEUs

O Festival Sorrisos Nos CEUs segue em 2025 com a missão de proporcionar a vivência artística, de maneira totalmente gratuita e dentro da escola, para crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

Com uma seleção diversificada de atividades e apresentações teatrais infantojuvenis, o festival promove manifestações culturais brasileiras, incentivando o consumo regular de cultura em suas diversas linguagens.

No segundo semestre, os eventos estão agendados para acontecer aos sábados, abrangendo sete diferentes bairros em São Paulo, estrategicamente escolhidos com base nos menores índices de desenvolvimento humano educacional (IDH-E).

Ao ocupar os Centros Educacionais Unificados, a sexta edição do projeto conta com recursos completos de acessibilidade física e comunicacional, para a participação de todos de forma inclusiva.

O Festival Sorrisos Nos CEUs é uma iniciativa voltada aos estudantes, suas famílias e comunidades, buscando impactar mais de 20 mil visitantes em 2025.

Cultura e educação construindo conhecimento, formando cidadãos. A programação 100% gratuita do Festival Sorrisos Nos CEUs está disponível para consulta em: www.sorrisosnosceus.com.br

Serviço:

Programação completa: www.sorrisosnosceus.com.br

Período: 16/08/2024 a 27/09/2024

Horário das atividades: das 10h às 18h

Classificação etária: livre

Festival Sorrisos Nos CEUs
Patrocínio: Pinheiro Neto Advogados, UOL e Laranjinhas Itaú
Realização: Ministério da Cultura e Governo Federal

