Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

JK Reencontro com o Brasil celebra aniversário de Kubitschek

Realizado pela Fundação Brasil Meu Amor, espetáculo musical retorna a Brasília no dia 12 de setembro, aniversário de Juscelino Kubitschek, após vis...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/08/2025 às 21h10
JK Reencontro com o Brasil celebra aniversário de Kubitschek
Divulgação Fundação Brasil Meu Amor

Em 12 de setembro de 1902, nascia, em Diamantina (MG), Juscelino Kubitschek. Em comemoração a essa data, Brasília, cidade que idealizou e construiu, receberá, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional, o espetáculo JK – Um Reencontro com o Brasil, homenagem à sua vida e ao seu legado.

Realizado pela Fundação Brasil Meu Amor, o espetáculo musical, que já circulou por 25 cidades brasileiras, tem a concepção e direção geral de seu fundador, o filósofo e escritor francês Jean Obry (in memoriam), um apaixonado pelo país e pelo legado de JK, a quem dedicou a obra “O Silêncio que Grita”, que narra a história do presidente.

A cantora mineira Glaucia Nasser, intérprete da obra, dá voz a canções que embalam a jornada do médico que se transformou em um dos importantes presidentes da história do Brasil.

No repertório estão clássicos de diferentes gerações e estilos como “Lamento Sertanejo” (Dominguinhos e Gilberto Gil), “Um Índio” (Caetano Veloso), “Bola de Meia, Bola de Gude” (Milton Nascimento e Fernando Brant), “Peixe Vivo” (domínio público), “Tempo Perdido” (Renato Russo/Legião Urbana), “Brasil Pandeiro” (Assis Valente), “E o Mundo Não se Acabou” (Assis Valente), “Wave” (Tom Jobim) e “Pra Não Dizer que Não Falei das Flores” (Geraldo Vandré), que se unem a canções autorais, integrando passado, memória e identidade coletiva.

O maestro e violonista Paulo Dáfilin assina a direção musical e os arranjos. Integram a orquestra Pedro Cunha (teclado/acordeon), Guiza Ribeiro (guitarra), Jonas Moncaio (violoncelo), Fernando Nunes (baixo), Rudson Daniel e Chrys Galante (percussão) e Thiago Gomes (bateria).

Com direção artística de Júlio Cesarini, JK – Um Reencontro com o Brasil apresenta-se como um “cinema vivo”, unindo música, imagem, poesia e história em linguagem plural e multimídia para homenagear o Brasil.

“Eles aprovaram porque pensaram que eu não conseguiria realizar” — disse Juscelino Kubitschek. Assim brincava JK ao ver o Congresso aprovar a construção de Brasília. Esse espírito está presente em cada cena de JK – Um Reencontro com o Brasil, espetáculo que retorna à capital no dia de seu nascimento, no palco do Teatro Nacional

A partir de Juscelino, surge um novo brasileiro”, afirmou Nelson Rodrigues. É esse brasileiro que a Fundação Brasil Meu Amor traz de volta ao público por meio do espetáculo com uma narrativa que une memória e música. Já para Guimarães Rosa, Juscelino Kubitschek foi o “poeta da obra pública”.

Sobre a Fundação Brasil Meu Amor

A Fundação Brasil Meu Amor é uma organização apartidária e sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento humano e coletivo por meio da arte, educação e cultura.

Seus projetos visam propor novos olhares para o país, buscando valorizar a memória, o pertencimento e a possibilidade de transformação social. Entre essas iniciativas está o espetáculo JK – Um Reencontro com o Brasil.

Mais informações em www.brasilmeuamor.org.br

Sobre Jean Obry

Filósofo, autor e pesquisador, Jean Obry especializou-se em estudos de memória e patrimônio cultural brasileiro, explorando a história e a arte do Brasil.

Autor do livro “O Silêncio que Grita”, em que narra a história de Juscelino Kubitschek, Obry é reconhecido por suas contribuições no campo da educação e por sua atuação em projetos culturais.

Sobre Glaucia Nasser

O espetáculo é conduzido pela voz da mineira Glaucia Nasser, intérprete que tem a trajetória artística ligada à cultura musical brasileira.

Completando 20 anos de carreira, Glaucia tem se dedicado a obras que resgatam e celebram o cancioneiro do Brasil, com mais de 15 projetos lançados — entre álbuns e singles. Em sua pesquisa, já visitou obras de Chiquinha Gonzaga e João Pernambuco, a quem rendeu tributo com o projeto “João - Coração de Violão”.

Espetáculo: JK – Um Reencontro com o Brasil
Data: 12 de setembro de 2025 / 21h
Local: Sala Martins Pena / Teatro Nacional Cláudio Santoro – Brasília
Classificação: Livre
Entrada: R$ 50,00
Vendas: Ingresso Digital

Ficha técnica:
Intérprete solista: Glaucia Nasser
Realização: Fundação Brasil Meu Amor
Produção geral: Versa Cultural
Direção geral e concepção original (in memoriam): Jean Obry
Direção musical e arranjos: Paulo Dáfilin
Direção artística e de produção: Júlio Cesarini
Direção de conteúdo: Elis Nasser
Produção executiva: Amanda Leones Versa Cultural
Orquestra:
Paulo Dáfilin (violões e arranjos)
Pedro Cunha (teclado/acordeon)
Guiza Ribeiro (guitarra)
Jonas Moncaio (violoncelo)
Fernando Nunes (baixo)
Rudson Daniel e Chrys Galante (percussão)
Thiago Gomes (bateria)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marcio Benachio Sodré
Entretenimento Há 8 horas

Flip Boat Club promove modelo de multipropriedade náutica

Empresa de embarcações de uso compartilhado oferece cotas de propriedade e gestão profissional em sete cidades brasileiras. CEO Othon Barcellos des...

 Armored Dawn
Entretenimento Há 8 horas

Banda Armored Dawn de Rock Metal faz da música um ato social

A banda brasileira Armored Dawn faz apresentações beneficentes no Equador e participa de festivais na Argentina e no México

 Pexels/Banana Nardini
Entretenimento Há 9 horas

Machu Picchu recebeu 1,5 milhão de turistas apenas em 2024

Fluxo de visitantes cresce 57,8% em Machu Picchu em 2024; circuito clássico continua entre os mais procurados, e turismo internacional lidera retomada

 Divulgação-Mostra Mundo Árabe de Cinema
Entretenimento Há 12 horas

Milton Hatoum integra 20ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Evento com o escritor no CCBB SP ocorrerá após a exibição do filme “Porta do Sol”, que aborda exílios, identidade e resistência palestina. A conver...

 Foto Divulgação AWFF
Entretenimento Há 1 dia

Andy Warhol Film Festival tem sessões gratuitas até 29/08

Mostra reúne filmes em curtas, médias e longas-metragens, totalizando 60 títulos diferentes em exibição no cinema da Fundação Armando Alvares Penteado

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 29°
22° Sensação
2.07 km/h Vento
64% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 hora

JK Reencontro com o Brasil celebra aniversário de Kubitschek
Justiça Há 1 hora

Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF

Clima Há 1 hora

Previsão do tempo para próxima semana é de chuva e frio no RS
Adiamento Há 2 horas

Primeira Liga altera datas dos jogos de volta das semifinais da Copa das Regiões
Síntese Há 2 horas

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 671,254,02 -0,12%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias