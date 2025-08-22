Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Flip Boat Club promove modelo de multipropriedade náutica

Empresa de embarcações de uso compartilhado oferece cotas de propriedade e gestão profissional em sete cidades brasileiras. CEO Othon Barcellos des...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/08/2025 às 14h19
Flip Boat Club promove modelo de multipropriedade náutica
Marcio Benachio Sodré

O Flip Boat Club é um clube de embarcações em multipropriedade, um sistema que combina propriedade compartilhada com gestão profissional, fundado em 2022 com o objetivo de democratizar a experiência náutica. A empresa está presente em sete cidades brasileiras: Itajaí (SC), Florianópolis (SC), Guarujá (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ) e Salvador (BA), contando 26 embarcações e 170 cotistas.

O clube busca fortalecer a comunidade náutica por meio de eventos, além do suporte na aquisição e administração de embarcações. O serviço de gestão de embarcações compartilhadas disponibiliza cotas aos associados, que dão direito de uso ao longo do ano em veleiros oceânicos, catamarãs e lanchas.

Othon Barcellos, CEO e fundador do Flip Boat Club, esclarece as principais diferenças em relação à posse tradicional de um barco. “Em formato de economia colaborativa, o sistema da Flip Boat Club permite adquirir uma embarcação pela fração de seu valor de mercado e o rateio de todas as despesas pelo número de cotas”, explica. 

Segundo o empresário, o sistema possibilita que os proprietários utilizem em modo exclusivo os barcos, de 45 a 90 dias por ano, em períodos de um a dez dias, por meio de agendamento de datas pelo aplicativo Flip Boat Club. “É possível ser cotista de lanchas e veleiros em diferentes localidades, com barcos de quatro, seis ou oito cotas. Cada cotista pode adquirir até duas cotas no mesmo barco ou cotas diversas em vários barcos”, pontua. 

O CEO explica que a Flip é responsável pela gestão do barco, regras de uso, vistorias, limpeza e manutenção, por meio de um sistema de condomínio participativo. “Fazemos a gestão financeira, criando uma conta específica de cada barco e fazendo o rateio das despesas exatamente como um condomínio”, conta. 

A empresa dispõe de veleiros de 30 a 47 pés, catamarãs de 43 a 80 pés e lanchas de 24 a 60 pés. Barcellos detalha como é feita a gestão e manutenção das embarcações. “Todos os barcos tem um plano de manutenção programada e cada cotista ao entregar o barco informa, pelo aplicativo, as ocorrências de não conformidade identificadas para que nossas equipes atuem prontamente.

Conforme destaca o empresário, alguns treinamentos obrigatórios estão incluídos em contrato, cotistas sem experiência em navegação são orientados a se capacitarem. Após se habilitar e capacitar, para que possa conduzir a embarcação, o novo associado passa por uma avaliação e é sempre exigida a habilitação náutica válida e atualizada. 

O Flip Boat Club também disponibiliza marinheiros credenciados para os treinamentos e para conduzir a embarcação quando o cotista não está apto ou opta por não assumir a condução. Em alguns barcos de porte maiores é obrigatório a condução pelos marinheiros da embarcação.

Comunidade náutica de embarcações de lazer 

A empresa de embarcações de lazer de uso compartilhado organiza diferentes modalidades de eventos e experiências para os cotistas anualmente, como a confraternização de fim de ano Flip Festa, Flip Expedition Cabo Horn e Geleiras dos Fiordes Chilenos que ocorreu em 2023 e 2024, a Flip Show Salvador, evento com palestras e apresentação de barcos Flip e participação da regata Recife–Fernando de Noronha (Refeno), em 2024 e 2025.

Entre outros eventos que integram a programação, estão a Flip Experience Abrolhos e Baleias e o Flip Show Guarujá, evento com palestras e apresentação de barcos, ambos previstos para agosto de 2025. Além disso, a empresa participou da Flotilha de chegada de volta ao mundo dos Irmãos Katoosh e as Regatas, Regata Ubatuba – Ilhabela, Semana Internacional de Vela em Ilhabela e Regata do Bracuhy.

“Em 2025, nossa participação na Refeno será com dois barcos, um deles com tripulação 100% feminina. Os ‘flippers’ formam uma grande comunidade onde criam novas amizades, compartilham experiências e participam de inúmeros eventos que realizamos todos os anos”, afirma Barcellos.

Para o CEO do Flip Boat Club, o crescimento do conceito de uso compartilhado no setor náutico no Brasil tem potencial de expansão. “O conceito de economia colaborativa vem se ampliando em todo mundo, é uma tendência forte principalmente para as novas gerações. Empresas de barcos compartilhados nos Estados Unidos possuem mais de 2 mil embarcações em mais de 400 marinas e mais de 20 mil cotistas”, revela. 

O empresário observa o cenário internacional e vê um caminho semelhante para o mercado nacional. “Pelo conceito tradicional de aquisição de barcos, o Brasil atingiu 350 mil embarcações de lazer. Com o conceito de uso compartilhado, acreditamos que este número de embarcações poderá dobrar em dez anos, com forte participação de empresas de barcos compartilhados”, prospecta o CEO. 

De acordo com dados divulgados pelo portal Mercado e Eventos, o turismo náutico representa 0,12% do PIB brasileiro e especialistas estimam que, com incentivos, a contribuição do segmento para economia nacional pode ser 20 vezes maior.  

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Armored Dawn
Entretenimento Há 3 horas

Banda Armored Dawn de Rock Metal faz da música um ato social

A banda brasileira Armored Dawn faz apresentações beneficentes no Equador e participa de festivais na Argentina e no México

 Pexels/Banana Nardini
Entretenimento Há 3 horas

Machu Picchu recebeu 1,5 milhão de turistas apenas em 2024

Fluxo de visitantes cresce 57,8% em Machu Picchu em 2024; circuito clássico continua entre os mais procurados, e turismo internacional lidera retomada

 Divulgação-Mostra Mundo Árabe de Cinema
Entretenimento Há 7 horas

Milton Hatoum integra 20ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Evento com o escritor no CCBB SP ocorrerá após a exibição do filme “Porta do Sol”, que aborda exílios, identidade e resistência palestina. A conver...

 Foto Divulgação AWFF
Entretenimento Há 1 dia

Andy Warhol Film Festival tem sessões gratuitas até 29/08

Mostra reúne filmes em curtas, médias e longas-metragens, totalizando 60 títulos diferentes em exibição no cinema da Fundação Armando Alvares Penteado

 Inovart/Arena Cross
Entretenimento Há 1 dia

Parque Villa-Lobos recebe Super Final do Arena Cross 2025

O Arena Cross Brasil encerra a temporada 2025 no dia 23 de agosto, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A Super Final definirá os campeões das quat...

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
4.71 km/h Vento
35% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova regras mais rígidas para nomeação de diretores de agências reguladoras
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova exigência de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica
Justiça Há 6 minutos

STF forma maioria para condenar Zambelli pela segunda vez
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova equiparação de atos de milícias e organizações criminosas a terrorismo
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova proposta que proíbe medidas alternativas em casos de racismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,89%
Euro
R$ 6,35 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,56%
Bitcoin
R$ 671,442,24 +3,83%
Ibovespa
137,876,02 pts 2.5%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias