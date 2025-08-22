Banda Armored Dawn de Rock Metal faz da música um ato social

A banda brasileira de Rock Metal Armored Dawn realizou recentemente uma série de shows beneficentes no Equador, com o objetivo de apoiar causas sociais por meio da música. As apresentações foram organizadas em parceria com instituições locais e tiveram parte da renda destinada a projetos sociais voltados para comunidades em situação de vulnerabilidade.

Formada em 2014, em São Paulo, a Armored Dawn surgiu no cenário musical com a proposta de unir referências históricas e culturais às composições do heavy metal. O grupo combina elementos do power metal e do folk metal, explorando temáticas ligadas à cultura viking, batalhas medievais e narrativas épicas. Essa identidade temática se reflete não apenas nas letras, mas também na estética dos shows e materiais visuais.

Desde o início da carreira, a banda buscou trabalhar com produtores de renome internacional e investir em gravações de alto padrão técnico. Ao longo de sua trajetória, lançou quatro álbuns de estúdio e diversos videoclipes relacionados a cada trabalho, construindo um repertório que marca diferentes momentos da carreira.

A formação atual é composta por:

Eduardo Parras – Voz

Tiago de Moura – Guitarra

Timo Kaarkoski – Guitarra

Heros Trench – Baixo

Rafael Agostino – Teclado

Ivan Busic – Bateria

No circuito de shows, a Armored Dawn já dividiu palco com artistas e bandas consagradas, entre elas Megadeth, Scorpions, Whitesnake, Saxon, Europe, Hammerfall, Rhapsody e Tarja Turunen. O grupo também participou de grandes eventos do gênero, como o Rock in Rio, Rockfest, o festival mexicano Hell & Heaven e o cruzeiro Motörboat, promovido pelo Motörhead.

Em estúdio, a discografia da banda inclui:

Power of Warrior (2016), gravado na Dinamarca com produção de Tommy Hansen (Helloween) e mixagem de Peter Tägtgren (Amon Amarth);

Barbarians in Black (2018), produzido por Kato Khandwala (The Pretty Reckless) e Bruno Agra (We Are Harlot), trazendo a faixa Sail Away, que ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube;

Viking Zombie (2019), produzido por Rodrigo Oliveira e Heros Trench, com músicas como Ragnarok e Animal Uncaged. O videoclipe Beware of the Dragon foi exibido nos trailers do filme Aquaman no Brasil;

Brand New Way (2023), mixado por Chris Lord-Alge (Muse, Green Day) e masterizado por Ted Jensen (Metallica, Evanescence), que inclui faixas como S.O.S., Stronger Together, No Regrets, Enough e Brand New Way.

Além dos álbuns autorais, a banda lançou versões para clássicos como Sailing (Rod Stewart) e Wayfaring Stranger (Johnny Cash), mostrando abertura para dialogar com repertórios fora do metal.

Entre 2023 e 2024, a Armored Dawn intensificou sua presença no circuito latino-americano. Além de shows na Argentina e da participação no festival Hell & Heaven, no México, o grupo esteve também no Toca San Antonio, no Equador, evento que reúne artistas de diferentes países e promove intercâmbio cultural. Nessas ocasiões, a proposta beneficente das apresentações agregou uma dimensão social às turnês.

O mais recente single, Injustice For All, contou com a colaboração de uma comunidade indígena do Norte do Brasil, reforçando a presença de elementos da cultura brasileira em suas produções. A música foi lançada em 2024 e tem sido incluída nos repertórios mais recentes da banda, marcando uma nova etapa criativa em sua trajetória.