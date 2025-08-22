Sexta, 22 de Agosto de 2025
Machu Picchu recebeu 1,5 milhão de turistas apenas em 2024

Fluxo de visitantes cresce 57,8% em Machu Picchu em 2024; circuito clássico continua entre os mais procurados, e turismo internacional lidera retomada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/08/2025 às 13h33
Pexels/Banana Nardini

O Sítio Histórico de Machu Picchu registrou 1.508.121 visitantes em 2024, o que representa crescimento em relação aos dois anos anteriores, mas mantém-se abaixo do nível registrado antes da pandemia. 

Em comparação com 2023, quando foram contabilizados 955.741 visitantes, o total de 2024 representa aumento de 57,8%. Já em relação a 2022, com 1.038.584 visitantes, houve alta de 45,2%. Apesar da recuperação, o fluxo turístico em 2024 ficou 4,9% abaixo dos níveis de 2019, quando foram recebidos 1.585.262 visitantes nacionais e internacionais. 

Distribuição por origem dos visitantes

Do total de turistas que visitaram Machu Picchu em 2024, 76% eram estrangeiros e 24% eram nacionais. Em números absolutos, o número de visitantes nacionais foi de 362.198, valor 2,1% inferior ao registrado em 2019 (369.641). Já o fluxo de visitantes internacionais alcançou 1.145.923, cerca de 94,3% do nível de 2019 (1.215.621).

Variações mensais no segundo semestre

O período de julho a dezembro de 2024 evidenciou picos e quedas distintos no número de visitantes nacionais e estrangeiros. Entre julho e outubro, houve alta significativa no fluxo turístico, especialmente de estrangeiros, com mais de 100.000 visitantes mensais. Agosto destacou-se como o mês com maior número de visitantes nacionais, totalizando 47.815.

Dezembro, por outro lado, foi o mês com menos visitantes: houve apenas 21.792 visitantes nacionais e 68.776 estrangeiros - queda de 44% e 35%, respectivamente, em relação ao mês de outubro.

Capacidade de visitação e gestão de acesso

Desde junho de 2024, foram implementadas novas normas de acesso com sistema de turnos, controle por QR code e circuitos definidos, visando melhorar a organização das visitas e a preservação do patrimônio.

O limite diário de visitantes foi fixado em 4.500 nos períodos normais, com aumento para 5.600 durante a alta temporada (de 1º de junho a 15 de outubro).

Dicas para organizar a viagem

Quem pretende visitar Machu Picchu deve considerar a importância de reservar com antecedência e conferir os circuitos disponíveis no sistema oficial, já que a entrada no sítio é controlada por meio de bilhetes com horários marcados e circuitos preestabelecidos. A gestão é feita pelo Ministério da Cultura do Peru e visa garantir a preservação do patrimônio e o controle do fluxo de visitantes.

Atualmente, há três circuitos mais procurados pelo público geral: o Panorâmico (Circuito 1), o Clássico (Circuito 2B) e o Realeza (Circuito 3). Cada circuito oferece uma rota específica dentro do complexo arqueológico e possui regras de acesso distintas.

O Circuito 1 - Panorâmico é indicado para quem deseja ter uma vista ampla da cidadela. Ele cobre as partes altas da montanha e passa por mirantes que permitem observar Machu Picchu do alto, incluindo o famoso ponto de vista da Casa do Guardião.

O Circuito 2 - Clássico, especialmente a variação 2B, é o percurso mais tradicional e inclui o setor urbano da cidadela, com acesso a construções como o Templo do Sol, a Praça Sagrada e o Intihuatana. É a rota mais próxima do trajeto feito pelos visitantes antes das novas regras de acesso e, por isso, é considerada uma das experiências mais completas.

O Circuito 3 - Realeza concentra-se na parte baixa da cidadela e é recomendado para quem deseja visitar setores agrícolas e templos dedicados à elite inca. Ele também dá acesso à trilha que leva à Montanha Machu Picchu (com bilhete específico), uma das opções para quem busca uma caminhada adicional.

Ao planejar a experiência, muitas pessoas optam por contratar um Pacote Machu Picchu, que costuma incluir o ingresso com circuito definido previamente, transporte até o sítio arqueológico - geralmente em trem ou ônibus a partir de Aguas Calientes - e pelo menos dois dias inteiros de visita, permitindo explorar os circuitos com mais tranquilidade.

Perspectivas futuras

Os dados do início de 2025 também refletem a continuidade da recuperação turística. Nos primeiros dois meses do ano, Machu Picchu recebeu mais de 191 mil visitantes, um aumento de 16,7% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados são do Ministério do Comércio Exterior e Turismo (Mincetur) e, segundo o órgão, posicionam o local como o destino mais visitado do Peru

De acordo com a publicação do Mincetur, os principais países de origem dos turistas estrangeiros foram Estados Unidos, Chile, França, Brasil e Alemanha. A maior parte das visitas internacionais foi registrada nos meses de janeiro e fevereiro. Ainda segundo o relatório, o turismo interno também apresentou crescimento no início de 2025, contribuindo para o aumento do total de visitas ao Santuário Histórico de Machu Picchu.

Além de Machu Picchu, outros sítios arqueológicos peruanos também registraram alta no número de visitantes. A Reserva Nacional de Paracas, as Ilhas Ballestas, o Parque Arqueológico de Sacsayhuamán e o Complexo Arqueológico de Moray foram alguns dos destinos que apresentaram crescimento no fluxo turístico no mesmo período, segundo os dados oficiais divulgados pelo ministério.

