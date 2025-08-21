Andy Warhol Film Festival tem sessões gratuitas até 29/08

Reconhecido por seus múltiplos talentos, Andy Warhol também realizou dezenas de filmes ao longo da carreira. “Andy Warhol Film Festival” está exibindo um recorte com os principais títulos da produção cinematográfica do artista, gratuitamente, no cinema da Fundação Armando Alvares Penteado (Cine FAAP).

A mostra conta com 60 curtas, médias e longas-metragens. São filmes experimentais produzidos com câmeras 16mm nas décadas de 1960, 1970 e 1980 — sem cor e sem som — com algumas raríssimas exceções.

O público tem a chance de mergulhar no clima “alternativo” da Factory, mesmo ateliê em que Andy Warhol pintava, cujo ambiente serviu de cenário para toda a série batizada de Screen Tests. Nomes como Bob Dylan, Salvador Dalí, Susan Sontag e Dennis Hopper estão entre os participantes destas produções.

Como destaques, com as limitações dos equipamentos da época, aparecem também outros registros: um ensaio da banda de rock Velvet Underground (The Velvet Underground and Nico) e a documentação visual da confecção de uma das versões da pintura do líder comunista chinês Mao Tsé-Tung (Andy Paints Mao).

A programação conta ainda com outros dois símbolos do experimentalismo de Warhol: os longas-metragens Empire e Chelsea Girls.

“Andy Warhol Film Festival” é uma oportunidade para o público conhecer títulos exclusivos do acervo da The Andy Warhol Foundation For The Visual Arts e do The Andy Warhol Museum, além de refletir sobre o cinema não comercial, sobre a livre criação e sobre a arte em movimento, porém sem cor e sem som.

A mostra tem apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Cidade de São Paulo e do C6 Bank, com parceria institucional da Fundação Armando Alvares Penteado e do Cine FAAP.

Serviço:

“Andy Warhol Film Festival”

Instagram oficial: @awffestival

Acesso gratuito por ordem de chegada (sujeito à lotação da sala)

Local: Cine FAAP - Rua Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo | Prédio 1

Período da mostra: 11 de agosto a 29 de agosto de 2025

Horário: sessões a partir das 9h

Classificação etária: 18 anos

Estacionamento: disponível no local mediante pagamento