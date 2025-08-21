Parque Villa-Lobos recebe Super Final do Arena Cross 2025

O Arena Cross Brasil encerra a temporada 2025 no dia 23 de agosto, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, com a realização da sua prova chamada Super Final. A montagem da estrutura está prevista para as 18h, ao lado da roda-gigante no espaço público.

Na 50cc, Benjamin Sagae lidera com 60 pontos após três vitórias. Na 65cc, Lorenzo Ricken soma 60 pontos e mantém invencibilidade. Na AX2, Bernardo Tiburcio ocupa a primeira posição com dois pontos de vantagem sobre o norte-americano Gage Linville, vencedor da última etapa.

Na categoria PRO, o britânico Dean Wilson lidera com dois pontos de diferença para o brasileiro Enzo Lopes. Ambos venceram provas na temporada, e a decisão definirá o campeão.

Em 2024, a Super Final reuniu mais de seis mil espectadores de 16 estados brasileiros. Neste ano, os ingressos já estão esgotados. A organização estima a geração de 300 postos de trabalho temporários e a movimentação de cerca de mil pessoas entre pilotos, equipes e imprensa, com impacto no setor de hotelaria, alimentação e comércio da região.

As corridas terão transmissão ao vivo pelos canais Arena Live Brasil e SportBay TV no YouTube. O SporTV exibirá as provas da PRO e da AX2.

Segundo Carlinhos Romagnolli, organizador do Arena Cross Brasil, a Super Final em São Paulo reforça a relevância do evento. “Encerramos a temporada em um dos principais parques da capital. O público sempre comparece em grande número e mostra a força do Arena Cross no calendário esportivo. A expectativa é de boas disputas e definição dos campeões em todas as categorias”.

O Arena Cross Brasil 2025 conta com patrocínio da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, Monster, Honda, Pro Honda e Sportbay; copatrocínio de Yamaha, Kawasaki, Pirelli e Bieffe; apoio da Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos em parceria com a Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).