Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Parque Villa-Lobos recebe Super Final do Arena Cross 2025

O Arena Cross Brasil encerra a temporada 2025 no dia 23 de agosto, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A Super Final definirá os campeões das quat...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/08/2025 às 10h45
Parque Villa-Lobos recebe Super Final do Arena Cross 2025
Inovart/Arena Cross

O Arena Cross Brasil encerra a temporada 2025 no dia 23 de agosto, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, com a realização da sua prova chamada Super Final. A montagem da estrutura está prevista para as 18h, ao lado da roda-gigante no espaço público.

Na 50cc, Benjamin Sagae lidera com 60 pontos após três vitórias. Na 65cc, Lorenzo Ricken soma 60 pontos e mantém invencibilidade. Na AX2, Bernardo Tiburcio ocupa a primeira posição com dois pontos de vantagem sobre o norte-americano Gage Linville, vencedor da última etapa.

Na categoria PRO, o britânico Dean Wilson lidera com dois pontos de diferença para o brasileiro Enzo Lopes. Ambos venceram provas na temporada, e a decisão definirá o campeão.

Em 2024, a Super Final reuniu mais de seis mil espectadores de 16 estados brasileiros. Neste ano, os ingressos já estão esgotados. A organização estima a geração de 300 postos de trabalho temporários e a movimentação de cerca de mil pessoas entre pilotos, equipes e imprensa, com impacto no setor de hotelaria, alimentação e comércio da região.

As corridas terão transmissão ao vivo pelos canais Arena Live Brasil e SportBay TV no YouTube. O SporTV exibirá as provas da PRO e da AX2.

Segundo Carlinhos Romagnolli, organizador do Arena Cross Brasil, a Super Final em São Paulo reforça a relevância do evento. “Encerramos a temporada em um dos principais parques da capital. O público sempre comparece em grande número e mostra a força do Arena Cross no calendário esportivo. A expectativa é de boas disputas e definição dos campeões em todas as categorias”.

O Arena Cross Brasil 2025 conta com patrocínio da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, Monster, Honda, Pro Honda e Sportbay; copatrocínio de Yamaha, Kawasaki, Pirelli e Bieffe; apoio da Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos em parceria com a Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Lucy Paina e Tath Ferreira
Entretenimento Há 19 horas

Tânia Viviane lança livro sobre espiritualidade

Livro mescla lições do budismo e a experiência pessoal da autora na luta contra um câncer

 Imagem de wirestock no Freepik
Entretenimento Há 21 horas

Parque do Iguaçu é uma melhores atrações do Brasil

Parque Nacional do Iguaçu também conquistou uma posição entre as 25 melhores atrações do mundo; sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel fala so...

 Imagem de Freepik
Entretenimento Há 21 horas

Mercado de presentes personalizados segue em expansão

Entre os motivos que ajudam a explicar o crescimento do segmento de presentes personalizados, está a mudança no comportamento do consumidor, diz Ra...

 Deusenir Santana
Entretenimento Há 21 horas

Documentário registra Folia de Nossa Senhora Santana em Cavalcante

Gravações foram realizadas em julho durante o giro de folia, uma das manifestações culturais do povo Kalunga; obra está em fase de pós-produção e t...

 Autoral
Entretenimento Há 1 dia

Nohau participa do Showlivre com Japinha e Marcelo Mancini

Apresentação será transmitida ao vivo no dia 23 de agosto, às 14h, e terá participações de Japinha (ex-CPM 22) e Marcelo Mancini (Strike)

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 23°
21° Sensação
2.5 km/h Vento
67% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Bloqueios dificultam revenda de celulares roubados
Economia Há 19 minutos

Ministro minimiza impacto do tarifaço no mercado de trabalho
Senado Federal Há 19 minutos

Congresso faz sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo
Câmara Há 35 minutos

Em discurso de homenagem ao Grupo Globo, Motta defende democracia e direito à informação
Economia Há 35 minutos

INSS suspende contrato com a Crefisa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 +0,16%
Euro
R$ 6,37 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,50%
Bitcoin
R$ 656,833,15 -0,97%
Ibovespa
134,286,95 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias