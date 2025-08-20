Tânia Viviane lança livro sobre espiritualidade

Tânia Viviane, conhecida como a Monja Leiga, lança em 2025 o livro "Não Tema Nada", uma obra dedicada à espiritualidade e ao desenvolvimento pessoal, em que a autora busca guiar leitores na busca por sentido e cura em suas vidas. O título é voltado para aqueles que enfrentam os desafios da vida, oferecendo um guia para superar o medo, a tristeza e as adversidades.

Tânia Viviane compartilha sua própria jornada pessoal, marcada pela superação de um câncer, e entrelaça essa experiência com os ensinamentos budistas. Sua mensagem central é a de que é possível encontrar força e recomeçar, mesmo nos momentos mais sombrios.

A autora encontrou no princípio budista Hendoku Iyaku — a transformação do veneno em remédio — a sabedoria necessária para atravessar a dor e reencontrar a vida. Assim como a flor de lótus que floresce em águas turvas, Tânia Viviane acredita que é nos momentos mais difíceis que nossa força mais luminosa se revela, e que a fé, quando nutrida pela coragem, nos conduz ao renascimento.

Ao longo da obra, a Monja Leiga convida o leitor a encarar os desafios de frente. O livro não promete uma vida isenta de problemas, mas oferece ferramentas para enfrentá-los com maior serenidade: Tânia Viviane mescla suas memórias pessoais e reflexões sobre o budismo, tornando a obra um convite ao auto-fortalecimento, à aceitação das dificuldades da vida e à descoberta de um caminho para a renovação.