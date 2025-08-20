Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tânia Viviane lança livro sobre espiritualidade

Livro mescla lições do budismo e a experiência pessoal da autora na luta contra um câncer

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/08/2025 às 17h46
Tânia Viviane lança livro sobre espiritualidade
Lucy Paina e Tath Ferreira

Tânia Viviane, conhecida como a Monja Leiga, lança em 2025 o livro "Não Tema Nada", uma obra dedicada à espiritualidade e ao desenvolvimento pessoal, em que a autora busca guiar leitores na busca por sentido e cura em suas vidas. O título é voltado para aqueles que enfrentam os desafios da vida, oferecendo um guia para superar o medo, a tristeza e as adversidades.

Tânia Viviane compartilha sua própria jornada pessoal, marcada pela superação de um câncer, e entrelaça essa experiência com os ensinamentos budistas. Sua mensagem central é a de que é possível encontrar força e recomeçar, mesmo nos momentos mais sombrios.

A autora encontrou no princípio budista Hendoku Iyaku — a transformação do veneno em remédio — a sabedoria necessária para atravessar a dor e reencontrar a vida. Assim como a flor de lótus que floresce em águas turvas, Tânia Viviane acredita que é nos momentos mais difíceis que nossa força mais luminosa se revela, e que a fé, quando nutrida pela coragem, nos conduz ao renascimento.

Ao longo da obra, a Monja Leiga convida o leitor a encarar os desafios de frente. O livro não promete uma vida isenta de problemas, mas oferece ferramentas para enfrentá-los com maior serenidade: Tânia Viviane mescla suas memórias pessoais e reflexões sobre o budismo, tornando a obra um convite ao auto-fortalecimento, à aceitação das dificuldades da vida e à descoberta de um caminho para a renovação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de wirestock no Freepik
Entretenimento Há 4 horas

Parque do Iguaçu é uma melhores atrações do Brasil

Parque Nacional do Iguaçu também conquistou uma posição entre as 25 melhores atrações do mundo; sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel fala so...

 Imagem de Freepik
Entretenimento Há 4 horas

Mercado de presentes personalizados segue em expansão

Entre os motivos que ajudam a explicar o crescimento do segmento de presentes personalizados, está a mudança no comportamento do consumidor, diz Ra...

 Deusenir Santana
Entretenimento Há 4 horas

Documentário registra Folia de Nossa Senhora Santana em Cavalcante

Gravações foram realizadas em julho durante o giro de folia, uma das manifestações culturais do povo Kalunga; obra está em fase de pós-produção e t...

 Autoral
Entretenimento Há 8 horas

Nohau participa do Showlivre com Japinha e Marcelo Mancini

Apresentação será transmitida ao vivo no dia 23 de agosto, às 14h, e terá participações de Japinha (ex-CPM 22) e Marcelo Mancini (Strike)
Entretenimento Há 1 dia

Clube de Leitura do Sírio celebra 100ª edição com autora

Evento acontecerá em 21 de agosto, quinta-feira, e contará com a participação da escritora Morgana Kretzmann, além de homenagens aos fundadores do ...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 19°
16° Sensação
1.77 km/h Vento
79% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 28 minutos

Aprovada a indicação de Renata Cordeiro para ouvidoria da Antaq
Senado Federal Há 28 minutos

Pescadores temem exclusão com novas regras do seguro-defeso previstas em MP
Senado Federal Há 28 minutos

Plenário confirma Frederico Dias para diretor-geral da Antaq
Política Há 28 minutos

Na Câmara, Alckmin pede urgência em propostas sobre exportações
Tecnologia Há 43 minutos

Criadores de conteúdo do Brasil ganham capacitação gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,50%
Euro
R$ 6,38 -0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 662,554,67 +0,67%
Ibovespa
134,666,45 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias