Parque do Iguaçu é uma melhores atrações do Brasil

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), foi eleito pelo Travellers’ Choice - Best of the Best 2025 como a melhor atração do Brasil e da América do Sul. A unidade abriga as Cataratas do Iguaçu, eleita uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e Patrimônio Mundial Natural da UNESCO, além de também reconhecida como o atrativo natural mais bem posicionado do planeta. As informações foram noticiadas pelo portal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O parque obteve média 4,9 de 5 em quesitos como paisagem, infraestrutura, trilhas, fauna e experiências vividas pelos visitantes. Ao todo, a plataforma recebeu mais de 45 mil avaliações. Além disso, o Parque Nacional do Iguaçu também conquistou uma posição entre as 25 melhores atrações do mundo, ocupando a 22ª posição geral.

Para Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel (Foz do Iguaçu), vice-presidente da associação Visit Iguassu, o reconhecimento é uma conquista para a cidade, pois valoriza ainda mais o destino e atrai olhares do mundo inteiro.

“A premiação impulsiona o turismo local e motiva todo o setor a crescer. As Cataratas são um espetáculo único no mundo, mas o parque vai além: é natureza, aventura e paz num só lugar. O Hotel Del Rey Foz já sente um aumento de interesse e na procura por hospedagens após o anúncio. Essa visibilidade é positiva e traz uma expectativa real de crescimento no número de hóspedes”, afirma.

Ele observa que o prêmio coloca Foz do Iguaçu ao lado de atrações icônicas mundialmente. Diante disso, o setor hoteleiro local deve se preparar para receber um público ainda mais diversificado. “É preciso preparar a equipe para receber bem visitantes de vários países. Além disso, investir em aprendizado de idiomas, experiências culturais e atendimento personalizado faz toda a diferença”, considera.

O sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel também destaca que Foz do Iguaçu é um destino consolidado, mas conquistas como essa mostram que ainda há espaço para crescer. Para ele, dentre os principais desafios e oportunidades para o setor hoteleiro diante desse novo cenário, o maior deles é crescer com qualidade, mantendo o bom atendimento e a estrutura.

“Nosso foco é receber com acolhimento e responsabilidade. Apostamos em práticas sustentáveis e parcerias locais que ajudam a valorizar o parque e preservar o meio ambiente. É sempre um prazer contribuir com o desenvolvimento do turismo de Foz”, afirma o vice-presidente do Visit Iguassu.

