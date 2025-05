Grêmio busca vaga direta nas oitavas da Sul-Americana

Grêmio e Sportivo Luqueño se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h, na Arena, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor, com 9 pontos, é vice-líder do Grupo D e ainda sonha com a vaga direta às oitavas.

Para avançar sem precisar do playoff, o time gaúcho precisa vencer e torcer por derrota ou empate do Godoy Cruz, líder com 11 pontos, diante do Atlético Grau, além de tirar diferença no saldo de gols.

Já eliminado, o Luqueño é lanterna, com três derrotas e dois empates. A equipe paraguaia vive crise interna, com a saída de jogadores importantes e o capitão suspenso.

Arbitragem

Árbitro: José Cabero (Chile)

Assistente 1: Miguel Rocha (Chile)

Assistente 2: Carlos Venegas (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Quarto árbitro: Diego Flores (Chile)