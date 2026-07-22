Quarta, 22 de Julho de 2026
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

BioBeach Open reúne esporte, ciência e ações de inclusão

Competição oficial de beach tennis, nos dias 22 e 23 de agosto, contará com programação científica e participação gratuita de estudantes e crianças...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/07/2026 às 20h15
BioBeach Open reúne esporte, ciência e ações de inclusão
Divulgação FAETEC

O BioBeach Open 2026 será realizado nos dias 22 e 23 de agosto, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, reunindo competição esportiva, atividades científicas e ações de inclusão social. A programação integra uma etapa oficial do circuito de beach tennis, válida pelos rankings CBBT 100 e FBTERJ 100, e contará com a participação de atletas, pesquisadores, profissionais da saúde, estudantes e crianças atendidas por projeto social.

Realizado pelo Instituto Ingrid Tardit, com chancela da Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e da Federação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro (FBTERJ), o evento tem apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

Um dos principais pilares do evento será justamente o impacto social

Cerca de 120 alunos vinculados à FAETEC do Projeto Saúde e Esporte participarão de forma gratuita do campeonato. Ao lado deles estarão crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos atendidos pelo Projeto Favela da Maré, que terão acesso gratuito às atividades esportivas e educativas promovidas durante o evento.

Além das partidas da competição, a programação inclui workshops sobre ciência aplicada ao esporte, espaço destinado à recuperação de atletas, produção de conteúdo para podcast e atividades voltadas à promoção da saúde e da prática esportiva.

Segundo Ingrid Tardit, presidente do Instituto Ingrid Tardit, a proposta é reunir diferentes públicos em torno do esporte e do conhecimento. "Queremos aproximar ciência, educação e esporte em um ambiente acessível a atletas, estudantes e jovens participantes de projetos sociais. Acreditamos que iniciativas como essa ampliam o acesso ao conhecimento e incentivam a prática esportiva", afirma.

De acordo com a organização, a realização do evento em um espaço público busca estimular a utilização de áreas urbanas para atividades esportivas, educativas e de convivência social, reunindo diferentes segmentos em torno da prática do beach tennis.

Serviço:

Evento: BioBeach Open 2026 – CBBT 100 / FBTERJ 100

Data: 22 e 23 de agosto de 2026

Local: Praia do Flamengo – Rio de Janeiro (RJ)

Realização: Instituto Ingrid Tardit

Apoio: Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da FAPERJ

Apoio institucional: Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretarias Municipal de Esporte e Turismo

Assessoria de Imprensa

Grupo Letra Comunicação

Adriane Lopes

(21) 99476-2231

[email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
ABSOLUT
Esportes Há 10 horas

Whey Protein 3W apresenta composição combinada de proteínas

Whey protein, proteína derivada do soro do leite, tem sido objeto de intenso estudo científico e de crescente demanda no mercado de suplementos. A ...

 (Foto: Divulgação)
Esporte Há 1 dia

Brasileirão volta após a Copa do Mundo com foco em Grêmio e Internacional

Dupla Gre-Nal retoma a disputa da Série A em semana decisiva; confira datas e horários dos próximos compromissos

 Imagem Ilustrativa gerada com IA (ChatGPT)
Esportes Há 1 dia

Confira os cinco sintomas ocultos da baixa testosterona

O médico Joaquim Menezes explica que o problema vai muito além da libido e pode afetar energia, foco, humor, sono e dores no corpo

 © Divulgação/Volleyball World
Esportes Há 2 dias

Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina

Confira as data dos jogos da última fase do mundial de vôlei na China
Esportes Há 2 dias

Liga das Nações: seleção feminina pega Japão na quarta em 1º mata-mata

Duelo de quartas de final em Macau, na China, terá início às 8h30

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 18°
15° Sensação
2.03 km/h Vento
98% Umidade
100% (13.94mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Quinta
18° 11°
Sexta
15° 10°
Sábado
17° 12°
Domingo
20° 11°
Segunda
17° 15°
Últimas notícias
Justiça Há 19 minutos

PT aciona TSE contra Flávio Bolsonaro sobre urnas eletrônicas
Direitos Humanos Há 19 minutos

Brasil continua fora do Mapa da Fome, aponta relatório da ONU
Tecnologia Há 55 minutos

Golpes com QR Code representam 11% dos e-mails de phishing
Geral Há 55 minutos

Parreira apresenta melhora e pode deixar UTI até o final de semana
Esportes Há 1 hora

BioBeach Open reúne esporte, ciência e ações de inclusão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,02%
Euro
R$ 5,77 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,831,83 +0,44%
Ibovespa
177,547,56 pts 2.44%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7071 (21/07/26)
06
14
34
38
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3741 (21/07/26)
02
03
04
05
09
11
12
14
15
16
18
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias