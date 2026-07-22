BioBeach Open reúne esporte, ciência e ações de inclusão

O BioBeach Open 2026 será realizado nos dias 22 e 23 de agosto, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, reunindo competição esportiva, atividades científicas e ações de inclusão social. A programação integra uma etapa oficial do circuito de beach tennis, válida pelos rankings CBBT 100 e FBTERJ 100, e contará com a participação de atletas, pesquisadores, profissionais da saúde, estudantes e crianças atendidas por projeto social.

Realizado pelo Instituto Ingrid Tardit, com chancela da Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e da Federação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro (FBTERJ), o evento tem apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

Um dos principais pilares do evento será justamente o impacto social

Cerca de 120 alunos vinculados à FAETEC do Projeto Saúde e Esporte participarão de forma gratuita do campeonato. Ao lado deles estarão crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos atendidos pelo Projeto Favela da Maré, que terão acesso gratuito às atividades esportivas e educativas promovidas durante o evento.

Além das partidas da competição, a programação inclui workshops sobre ciência aplicada ao esporte, espaço destinado à recuperação de atletas, produção de conteúdo para podcast e atividades voltadas à promoção da saúde e da prática esportiva.

Segundo Ingrid Tardit, presidente do Instituto Ingrid Tardit, a proposta é reunir diferentes públicos em torno do esporte e do conhecimento. "Queremos aproximar ciência, educação e esporte em um ambiente acessível a atletas, estudantes e jovens participantes de projetos sociais. Acreditamos que iniciativas como essa ampliam o acesso ao conhecimento e incentivam a prática esportiva", afirma.

De acordo com a organização, a realização do evento em um espaço público busca estimular a utilização de áreas urbanas para atividades esportivas, educativas e de convivência social, reunindo diferentes segmentos em torno da prática do beach tennis.

Serviço:

Evento: BioBeach Open 2026 – CBBT 100 / FBTERJ 100

Data: 22 e 23 de agosto de 2026

Local: Praia do Flamengo – Rio de Janeiro (RJ)

Realização: Instituto Ingrid Tardit

Apoio: Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da FAPERJ

Apoio institucional: Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretarias Municipal de Esporte e Turismo

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