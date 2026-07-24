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Empresas marcam presença no Fórum E-Commerce Brasil 2026

Com foco em lançamentos e tendências, WPP Commerce, Eu Entrego, Eitri e Wicomm apresentam soluções baseadas em IA e estratégias para acelerar a tra...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/07/2026 às 14h57
Empresas marcam presença no Fórum E-Commerce Brasil 2026
Tylijura/Pixabay

O Fórum E-Commerce Brasil 2026, realizado entre os dias 28 e 30 de julho, no Distrito Anhembi, em São Paulo, reunirá algumas das principais empresas do ecossistema de comércio digital para apresentar tecnologias, estratégias e soluções voltadas ao futuro do varejo. Entre os destaques estão soluções voltadas à inteligência artificial, logística omnichannel, mobile commerce, personalização, CRM, marketplaces e crescimento orientado por dados, evidenciando como a inovação tem direcionado os investimentos do setor.

O e-commerce brasileiro continua na trilha da expansão. Segundo a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), o faturamento em 2025 foi de R$ 235,5 bilhões, o que representa crescimento de aproximadamente 15,3% em relação ao ano anterior. O setor registrou 438,9 milhões de pedidos, com um ticket médio de R$ 536,6. Já o número de compradores online alcançou 94,2 milhões.

Nesse cenário, algumas empresas vão estar no evento para apresentar novidades:

WPP Commerce

A WPP Commerce participa do Fórum E-Commerce Brasil 2026 como patrocinadora do evento, marcando a estreia dela após a fusão entre Corebiz e Enext. A empresa contará com um estande de 80 m² voltado ao relacionamento com clientes, parceiros e profissionais do mercado, além de uma programação própria de conteúdo sobre temas como personalização em escala, crescimento orientado por dados, marketplaces, social commerce, CRM, retail media e integração de ecossistemas digitais.

A programação contará com a participação de Felipe Macedo, CEO da WPP Commerce, Bruno Cury, COO, e lideranças das diferentes unidades de negócio, reforçando o posicionamento da companhia como parceira estratégica para organizações que buscam acelerar resultados no ambiente digital.

"Vivemos um momento em que as empresas precisam lidar com consumidores cada vez mais conectados, jornadas fragmentadas e uma quantidade crescente de canais, plataformas e pontos de contato. Nossa participação no Fórum E-Commerce Brasil será uma oportunidade para compartilhar experiências, discutir caminhos para lidar com esses desafios e mostrar como uma operação integrada pode gerar mais eficiência e crescimento para os negócios", destaca Felipe Macedo.

Eu Entrego

O principal destaque será o lançamento oficial do Ship From Store Nacional, solução que amplia para todo o Brasil o modelo de integração entre lojas físicas e e-commerce desenvolvido pela companhia. A novidade permite que varejistas utilizem seus estoques distribuídos em lojas para atender consumidores em qualquer região do país, aumentando a disponibilidade de produtos, reduzindo rupturas de estoque e tornando as entregas mais rápidas e eficientes.

Além da novidade, a empresa também apresentará a evolução do Ship From Store Local, modelo que a Eu Entrego possui para integração entre lojas físicas e comércio eletrônico para entregas rápidas.

"A logística deixou de ser apenas uma etapa operacional e passou a ser uma estratégia de crescimento para o varejo. Com o Ship From Store Nacional, mostramos que é possível transformar toda a rede de lojas em centros de distribuição inteligentes, aumentando vendas, reduzindo custos logísticos e oferecendo uma experiência de entrega mais eficiente ao consumidor", afirma Norton Canali, diretor comercial da Eu Entrego.

Eitri

Especializada em app commerce, a Eitri apresentará a nova geração de soluções para mobile commerce, com destaque para o programa App Growth, desenvolvido para impulsionar aquisição, engajamento e retenção de usuários em aplicativos de e-commerce.

Além das demonstrações no estande, a empresa divulgará dados sobre a evolução do mercado e promoverá palestras voltadas à experiência mobile, transformação digital e crescimento de aplicativos de varejo, reforçando sua visão de que o mobile deve ocupar um papel central nas estratégias das marcas.

"Hoje, o consumidor não compara mais a experiência de compra de uma loja apenas com seus concorrentes diretos. Ele compara com os melhores aplicativos que utiliza diariamente, como plataformas de delivery, streaming e serviços digitais. Isso exige uma nova geração de soluções, capazes de entregar uma experiência realmente competitiva e impulsionar o crescimento dos negócios", observa Guilherme Martins, cofundador da Eitri.

Wicomm

A Wicomm aproveita o Fórum E-Commerce Brasil 2026 para lançar oficialmente a Ártemis, plataforma de SEO baseada em inteligência artificial desenvolvida para automatizar análises, relatórios e operações de tráfego orgânico.

A empresa também vai apresentar soluções baseadas em inteligência artificial e cases de clientes, mostrando como a combinação entre dados, tecnologia e metodologia própria pode apoiar marcas na busca por maior performance digital.

"A inteligência artificial vem mudando a forma como as empresas trabalham dados, identificam oportunidades e tomam decisões estratégicas. Com a Ártemis, reunimos tecnologia e inteligência para tornar as operações de SEO mais eficientes e preparadas para uma nova realidade do mercado digital", revela Felipe Coelho, CEO da Wicomm.

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