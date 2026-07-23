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Léo Figueiró assume seleção feminina de basquete após saída de Chatman

Ex-técnico de Botafogo e Vasco, era coordenador técnico da base

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/07/2026 às 14h02

Nove dias após convocar a seleção brasileira feminina para o Campeonato Sul-Americano, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta quinta-feira (23) a saída da técnica norte-americana Pokey Chatman, com pouco mais de 1 ano e meio no cargo. O substituto será Léo Figueiró, assistente técnico da seleção adulta que, em janeiro, passou a coordenar tecnicamente as categorias de base femininas do Brasil.

Figueiró se notabilizou como treinador dos times masculinos do Botafogo e do Vasco. No comando do Glorioso, foi campeão da Liga Sul-Americana em 2019. Já à frente do Cruzmaltino, conduziu a equipe à Copa Super 8 (disputa dos oito melhores do primeiro turno do Novo Basquete Brasil-NBB) nas temporadas 2023/24 e 2024/25, assegurando presença no Campeonato Sul-Americano. No ano passado, Figueiró foi medalha de prata como assistente técnico da seleção feminina adulta na Fiba AmeriCupW, junto com Pokey Chatman, e foi campeão com a seleção masculina Sub-21 no Sul-Amricano.

“Assumir a seleção brasileira feminina é uma grande honra e uma responsabilidade que recebo com muita humildade. Venho acompanhando de perto o desenvolvimento do basquete brasileiro, especialmente através do trabalho que realizamos nas categorias de base. Conheço nossas atletas, nossa realidade e os desafios que temos pela frente. Agora, poder dar continuidade a esse trabalho na equipe principal é uma oportunidade que me deixa muito motivado”, disse Léo Figueiró, de 51 anos, que também integrou a comissão técnica masculina ao lado do croata Aleksandar Petrovic no Pré-Olímpico de 2021.

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O primeiro desafio de Figueiró no comando da Amarelinha será o Campeonato Sul-Americano, classificatório para a AmeriCupW, a Copa América do basquete feminino, a partir de 3 de agosto, em Zárate (Argentina). O Brasil está no Grupo B, junto com Venezuela e Chile. Na outra chave estão Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai.

Na primeira fase, as seleções se enfrentam entre si na mesma chave. Quem terminar na liderança do grupo, avança direto à semifinal. Já o segundo e o terceiro colocados disputarão o playoff para se classificar. O torneio distribuirá quatro vagas para a AmeriCupW de 2027, em El Salvador.

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