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China surpreende EUA e vai à semi da Liga das Nações de vôlei feminino

Nona colocada, equipe anfitriã venceu de virada a líder da 1ª fase

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/07/2026 às 18h55

A China se classificou em casa às semifinais da Liga das Nações de vôlei feminino ao surpreender os Estados Unidos nesta quinta-feira (23) em Macau, na maior zebra desta edição. Nona colocada na primeira fase, a equipe asiática venceu de virada as norte-americanas, até então líderes do torneio, por 3 sets a 2, com parciais de 25/15, 23/25, 20/25, 25/17 e 13/15.

Vale destacar que embora tenha encerrado a fase inicial fora da zona de classificação (oito primeiras colocadas), a China entrou nas quartas de final por ser o país-sede da fase final da competição, conforme prevê o regulamento. Sendo assim, além do time asiático, apenas as sete equipes primeiras colocadas na primeira fase avançaram às quartas.

A China vai brigar por uma vaga na final do torneio no próximo sábado (25), às 8h30 (horário de Brasília) contra a Turquia (4ª colocada na primeira fase). Também nesta quinta (23), a seleção turca impôs vitória de virada sobre o Canadá (5º), por 3 sets a 1 (22/25. 25/21, 25/21 e 25/17).

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Semi Brasil x Itália às 5h de sábado

Em busca do título inédito, a seleção brasileira enfrenta a Itália, no jogo de abertura das semifinais, às 5h (horário de Brasília) de sábado (25). Será o segundo confronto das equipes nesta edição. Em junho, a Amarelinha comandada pelo técnico José Roberto Guimarães levou a melhor no último jogo da primeira semana classificatória, em Brasília (DF). Com apoio da torcida, a seleção desbancou a Itália por 3 sets a 2.

Atual campeã da Liga e líder no ranking mundial, a equipe europeia tem sido uma pedra no caminho das brasileiras rumo ao título. No ano passado e também na edição de 2022, o Brasil amargou o vice-campeonato após revés para as italianas na final. Nas outras duas vezes em que a Amarelinha decidiu o título – 2019 e 2021 – acabou superada pelos Estados Unidos.

A seleção italiana é a maior campeã do torneio ao lado dos Estados Unidos. As europeias levaram os títulos de 2022, 2024 e 2025 e as norte-americanas os de 2018, 2019 e 2021.

As brasileiras, terceiras colocadas na primeira fase desta edição, se classificaram às semifinais na última quarta (22), com vitória de virada sobre o Japão (6º), por 3 sets a 1 (24/26, 25/22, 25/16 e 25/20). Já a Itália avançou ao cravar 3 sets a 0 sobre a Holanda (7ª), também na quarta (22).

Programação

SÁBADO (25)

Semifinais

5h – Brasil x Itália

8h30 – China x Turquia

DOMINGO (26)

4h30 - disputa de terceiro lugar

8h30 - final

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