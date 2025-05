Vazio sanitário da soja começa em julho no Estado

O vazio sanitário da soja no Rio Grande do Sul vai ser de 3 de julho a 30 de setembro, e o calendário de semeadura começa no dia 1º de outubro e se estende até 28 de janeiro de 2026. As datas foram publicadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), através da portaria nº 1.271.

— O período de vazio sanitário e calendário de semeadura adotado para a soja no Rio Grande do Sul se consolida como estratégia de enfrentamento da ferrugem asiática, para garantir o manejo da praga, a manutenção das ferramentas químicas e a produtividade da cultura para nosso Estado — destaca o diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), Ricardo Felicetti.

O Rio Grande do Sul desenvolve um programa de monitoramento de esporos de ferrugem asiática da soja nas regiões produtoras. A metodologia utilizada pelo programa Monitora Ferrugem é de detecção da presença de esporos associada às condições meteorológicas, para gerar mapas indicativos de predisposição da ocorrência da doença e auxiliar técnicos e produtores, na tomada de decisão e adoção de medidas de manejo da ferrugem asiática.

