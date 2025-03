Governador convoca lideranças da agricultura para alinhar estratégias de superação dos desafios do setor

Em reunião realizada nesta segunda-feira (24/3), no Palácio Piratini, representantes do governo do Estado e as principais entidades ligadas à agricultura gaúcha alinharam estratégias para enfrentar a crise contínua no setor rural, que tem sofrido com um padrão de eventos meteorológicos extremos cada vez mais intensos. O encontro focou na demanda ao governo federal por medidas emergenciais, em especial em relação às dívidas dos produtores, e também por estratégias para construir um futuro mais resiliente para o agronegócio do Estado.

Durante o evento, foram discutidas propostas para transformar o modelo produtivo atual em um sistema mais adaptado às novas realidades climáticas.

"Não estamos aqui para apenas resolver problemas do passado, mas para construir o futuro do Rio Grande com um agro mais sustentável. Estamos diante de um cenário no qual eventos meterológicos extremos não são mais exceção, mas uma realidade com a qual precisamos aprender a conviver. Não se trata de resolver apenas uma safra, mas o futuro", destacou Leite ao receber a comitiva, que incluiu representantes da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz),Federação das Cooperativas Agropecuárias (Fecoagro) e de outras entidades ligadas ao setor.

Os participantes enfatizaram que, embora a enchente histórica de maio de 2024 tenha tido grande visibilidade nacional, o Estado continua sofrendo severamente com a estiagem. Um dos pontos cruciais debatidos foi a dificuldade de implementar soluções estruturantes, como sistemas de irrigação, enquanto os produtores enfrentam alto endividamento.

"Não conseguimos avançar com a irrigação se o produtor está endividado. É preciso resolver essa questão", pontuou Leite.

Quanto à securitização das dívidas, tema que tem mobilizado o setor, o grupo reconheceu os desafios envolvendo a proposta e a necessidade de buscar alternativas.

“A securitização pode ser um caminho, mas precisamos também trabalhar com outras possibilidades para encontrar uma solução que dê mais sustentação ao setor", ponderou o governador.

Ficou definido que uma articulação política ampla será intensificada para avançar com as propostas. A ideia é buscar apoio com diferentes setores que possam contribuir para a aprovação das medidas necessárias.

"Vamos trabalhar para reunir todos os atores políticos e econômicos que possam nos ajudar nessa missão. Essa não é uma pauta sobre dívidas do passado, mas uma necessidade para o futuro do Rio Grande do Sul e, por consequência, do Brasil", enfatizou Leite.

Também participaram do encontro o vice-governador, Gabriel Souza, e os secretários Artur Lemos (Casa Civil), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico), Clair Kuhn (Agricultura), Vilson Covatti (Desenvolvimento Rural) e Caio Tomazeli (Comunicação), além do líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes, e do deputado federal Pedro Westphalen.