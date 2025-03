Três Passos, Tenente Portela e Santo Augusto decretam situação de emergência devido à estiagem

Até o momento, um total de 12 municípios da Amuceleiro já decretaram emergência devido à seca: T rês Passos, Tenente Portela, Santo Augusto , Humaitá, São Martinho, Esperança do Sul, Braga, Inhacorá, Miraguaí, São Valério do Sul, Barra do Guarita e Redentora.

A forte estiagem que atinge a região Celeiro segue causando impactos severos, levando mais municípios a decretarem situação de emergência. Os últimos a oficializar a medida foram Três Passos, Tenente Portela e Santo Augusto, que agora se juntam a outras cidades da Associação dos Municípios da Região Celeiro do Rio Grande do Sul (Amuceleiro) na busca por apoio estadual e federal para enfrentar a crise hídrica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Agricultura Há 11 horas Cigarrinha-do-milho: Santa Catarina registra crescimento populacional com baixa infecção bacteriana Apesar do aumento populacional dos insetos, a incidência de cigarrinhas infectadas com os agentes mais agressivos permanece baixa em todo o estado ...

Agricultura Há 12 horas Governador convoca lideranças da agricultura para alinhar estratégias de superação dos desafios do setor Em reunião realizada nesta segunda-feira (24/3), no Palácio Piratini, representantes do governo do Estado e as principais entidades ligadas à agric...

Agricultura Há 2 dias Programa Leite Bom SC estimula novos investimentos e a permanência no campo Crédito foto: Naiara Sampaio/ EpagriO Programa Leite Bom SC, lançado em abril de 2024 pelo Governo do Estado, aplicou R$ 57,2 milhões por meio do F...

Brasília Há 2 dias Senador gaúcho articula socorro a produtores rurais junto ao Governo Federal Luis Carlos Heinze é o autor do Projeto de Lei nº 320/2025