Programa Leite Bom SC estimula novos investimentos e a permanência no campo

Crédito foto: Naiara Sampaio/ Epagri

O Programa Leite Bom SC, lançado em abril de 2024 pelo Governo do Estado, aplicou R$ 57,2 milhões por meio do Financia Leite SC para melhorar o sistema produtivo leiteiro. Os irmãos Iuri e Roberto Zanini, de Arvoredo, estão entre as 1650 famílias já atendidas por esse programa, eles investiram na compra de um gerador. Nesse ano, a estimativa é que sejam destinados mais R$ 56,25 milhões para investimentos no Financia Leite SC, o limite de empréstimo foi ampliado de R$ 40 mil para 50 mil por produtor.

“A gente criou o Programa Leite Bom pra ajudar o produtor, tirando impostos e ajudando a financiar equipamentos pra que a nossa produção cresça cada vez mais. A gente precisa manter a cultura das pequenas propriedades, é o que faz Santa Catarina ser o que é. E esse é um trabalho que tem que ser feito com as novas gerações e com incentivo do Governo do Estado, estendendo a mão”, destaca o governador Jorginho Mello.

Para garantir investimentos no sistema produtivo leiteiro, o Programa Leite Bom SC contempla financiamentos e subvenção de juros por meio Financia SC Leite e Pronampe Leite SC, via Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (FDR). Juntos esses programas irão disponibilizar R$ 150 milhões em três anos.

Para acessar esses programas, os agricultores devem procurar os escritórios da Epagri para elaborar o projeto, que será encaminhado à análise e liberação de recursos na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR). “Programas como Leite Bom SC demonstram o compromisso do nosso Estado com a bovinocultura de leite, somos o 4º produtor nacional de leite. Por meio das políticas públicas voltadas a esse setor, o Governo do Estado busca fomentar a competitividade de toda cadeia produtiva, ao proporcionar mais condições para que o produtor invista, tenha mais renda e permaneça na atividade e para que a indústria leiteira tenha mais incentivos”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

O Financia Leite SC atende os produtores que se enquadram no Pronaf. O programa oferece empréstimo de até R$ 50 mil por produtor, sem juros e com subvenção de 30%, o que significa um abatimento de até R$ 15 mil no empréstimo. O prazo de pagamento é de cinco anos. Os itens mais financiados pelo Financia Leite SC são para investimento em equipamentos, instalações, inseminação, irrigação, matrizes, ordenha, pastagens, picateamento e refrigeração.

O Pronampe Leite SC tem como foco o investimento na melhoria dos processos produtivos leiteiros, entre eles melhoramento genético, benfeitorias, instalações, humanização do trabalho e qualidade do leite. Consiste na subvenção de juros de 5% nos financiamentos agropecuários, o limite de financiamento é de R$ 100 mil com prazo de até oito anos para pagamento, é destinado aos produtores enquadrados no Pronaf e Pronamp. Em 2024 foram enquadrados 1280 projetos no Pronampe Leite SC.

As medidas do Programa Leite Bom SC, garantem R$ 300 milhões para fortalecer a cadeia produtiva leiteira nos próximos três anos. A meta é beneficiar direta ou indiretamente os 22,2 mil produtores catarinenses. Além dos financiamentos, também contempla o decreto que suspende a concessão de benefícios fiscais para a importação de leite e derivados por Santa Catarina, e os incentivos fiscais para a indústria leiteira.

Foto: Reprodução/Secom SC

Investimentos

Os irmãos Iuri e Roberto Zanini trabalham juntos na produção de leite, na Linha Nossa Senhora da Saúde, em Arvoredo. Eles seguiram o exemplo dos pais Paulo e Marines Zanini, e escolheram o meio rural para trabalhar e construir a vida em família.

O jovem casal Iuri Zanini e Eliana Chitolina está motivado com os novos investimentos, que se tornaram possíveis graças aos programas de apoio do Governo do Estado voltados para os produtores rurais. “A nossa família acessou o Leite Bom para aquisição de um gerador, muito importante para quando falta luz conseguirmos tirar o leite e armazenar. Com o Leite Bom fica mais fácil para gente pagar, as parcelas não ficam tão pesadas com 30% de desconto”, afirma Zanini.

A Eliana destaca que a família acessou outros programas do Governo do Estado, “através de políticas públicas fomos beneficiados pelo moradia jovem para construção da casa, fomos atendidos pelo Kit forrageira, cisterna e pelas placas solares”, conta.

Roberto Zanini lembra que, desde a infância, a família trabalha com a produção de leite. Junto com a esposa Andreza Cesco e a filha Natália, eles estão investindo e inovando. “Somos pequenos agricultores, a nossa família se sustenta produzindo leite. A compra do gerador nos ajuda muito e evita prejuízos em caso de falta de luz”, enfatiza.

Também destaca que a pavimentação realizada pelo Programa Estrada Boa facilitou o escoamento da produção, diminuindo os custos no transporte do leite.

Foto: Reprodução/Secom SC

Produção

Santa Catarina é o 4º produtor nacional de leite. Em 2023, o estado produziu 3,206 bilhões de litros de leite, o que corresponde a 9,1% da produção do Brasil (35,375 bilhões de litros – produção nacional em 2023).

Em 2024, a quantidade de leite adquirida pelas indústrias inspecionadas no estado foi de 3,295 bilhões de litros de leite, o que corresponde a 13% do leite inspecionado no Brasil. (Dados Epagri/Cepa).

Entre as regiões catarinenses, os destaques em crescimento de produção são o Oeste e o Sul Catarinense, consideradas as duas maiores bacias leiteiras. A mesorregião do Oeste Catarinense é responsável por 75,7% de todo leite produzido no estado.