Senador gaúcho articula socorro a produtores rurais junto ao Governo Federal

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) encaminhou documento solicitando audiência com o Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Ministério da Fazenda para tratar sobre a securitização das dívidas de produtores rurais impactados por sucessivos eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul. O mais recente é a estiagem que assola o Estado desde meados de dezembro.

— Fiz o que eu prometi — afirmou o parlamentar, referindo-se aos desdobramentos da audiência pública realizada na sexta-feira (14/3), no encerramento da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, para reivindicar uma solução para o endividamento que enfrentam depois de quatro safras frustradas em cinco anos.

O progressista é autor do Projeto de Lei nº 320/2025 que tramita no Senado sobre a securitização das dívidas de produtores rurais impactados por eventos climáticos extremos desde 2021.

— O mais importante nesse momento é a questão das dívidas que estão vencendo em março, abril e maio. Os bancos já estão cobrando — disse, acrescentando que será pleiteado uma autorização do Banco Central e do Conselho Monetário para a prorrogação dos débitos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.