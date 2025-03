Produtividade da soja na Região Celeiro alcança 3.600 quilos por hectare

O Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, publicado na quinta-feira (20/3), aponta que, dependendo do estágio de maturação e da época da semeadura, lavouras de soja na Região Celeiro estão rendendo até 3.600 quilos por hectare, ou seja, 60 sacas.

Por outro lado, em municípios próximos ao Rio Uruguai a recente escassez de chuvas preocupa produtores rurais e técnicos. O atual cenário tem provocado a revisão das expectativas de produtividade e as eventuais perdas no setor são acompanhadas pelas administrações municipais.

O Informativo Conjuntural revela ainda que 11% das áreas com a oleaginosa já foram ceifadas. Total cultivado no Estado, nesta safra, é de 6,7 milhões de hectares. A soja é produzida em 434 municípios do Rio Grande do Sul.

