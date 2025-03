Estimativa de fevereiro prevê safra de 323,8 milhões de toneladas em 2025

A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar recorde de 323,8 milhões de toneladas em 2025, de acordo com a estimativa de fevereiro do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo IBGE. Este resultado é 10,6%, ou 31,1 milhões de toneladas, maior do que a safra obtida em 2024 (292,7 milhões de toneladas) e 0,5% menor (1,6 milhão de toneladas) do que a estimativa de janeiro de 2025.

A área a ser colhida deve alcançar 81 milhões de hectares – aumento de 2,4% frente à área colhida em 2024 (1,9 milhão de hectares a mais). Em relação ao mês anterior, a área a ser colhida aumentou em 28.921 hectares.

Em relação à produção, algodão e soja devem bater recordes em 2025. A estimativa para a produção de algodão é de nove milhões de toneladas – acréscimo de 1,8% em relação à safra de 2024 e acréscimo de 0,2% (19.979 toneladas) com relação ao mês de janeiro. Enquanto a soja registrou aumento de 13,4% em comparação à safra do ano passado, chegando a 164,4 milhões de toneladas. Em relação a janeiro, houve declínio de 1,3% ou 2,2 milhões de toneladas.

O gerente da pesquisa, Carlos Barradas, explicou a queda da estimativa da soja de janeiro para fevereiro. — Houve perdas registradas no Estado do Rio Grande do Sul, por conta da falta de chuvas neste início de ano — completou.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.