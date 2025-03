Epagri Lages integra-se à comunidade escolar em Cedup agrotécnico

Jovens conheceram técnicas e produtos para produção de grãos (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)

Uma formação educacional é completa quando associa a teoria à prática. Por isso, a Epagri apoia e participa de iniciativas que venham ao encontro desta proposta. Foi o que ocorreu no Centro de Educação Profissional ( Cedup ) Caetano Costa, o tradicional Colégio Agrícola de São José do Cerrito, na Serra Catarinense. Prestes a completar 85 anos de história no mês de junho, a instituição realizou na quinta-feira, dia 13 de março, um Dia de Campo com os estudantes.

A atividade não foi algo necessariamente novo, mas foi a primeira no novo modelo de gestão compartilhada entre Epagri e a Secretaria de Estado da Educação, em vigor desde fevereiro nos cinco Cedups agrotécnicos catarinenses – além de São José do Cerrito, há escolas também nos municípios de Água Doce, Campo Erê, Canoinhas e São Miguel do Oeste.

Durante uma tarde inteira, os alunos do Cedup Caetano Costa interagiram com profissionais e representantes de empresas que atuam no ramo dos grãos, especialmente soja e milho . Os jovens conheceram técnicas, produtos e experiências que irão agregar no aprendizado.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A nossa intenção é que a escola seja um espaço de difusão do conhecimento e traga propostas de melhoramentos tecnológicos e produtivos para a agropecuária. É também abrir as portas para a comunidade a fim de trocarmos experiência e ajudarmos a cadeia produtiva da Serra Catarinense. Em um evento como este, o estudante conhece a realidade do mercado e se prepara para a carreira”, diz o diretor do Cedup, professor Patrick Mota Schuermann.

Que o diga o aluno Aurelio Cesar Arendartchuk, de 16 anos, do município de Curitibanos. Ele quer seguir carreira inicialmente como técnico agrícola e futuramente como engenheiro-agrônomo, assim como o pai. E encontrou no Dia de Campo um ânimo extra para realizar o sonho. “Poder conhecer o trabalho dos profissionais diretamente no campo é uma oportunidade muito grande que a escola nos oferece e também porque podemos aplicar na prática aquilo que aprendemos na teoria”.

Uma nova história de sucesso no meio rural de Santa Catarina

A história que surge entre a Epagri e os Cedups agrotécnicos enche ambas as partes de orgulho e expectativa. Em São José do Cerrito, a escola já conta com profissionais da empresa em seu quadro funcional, o que aproxima e gera ainda mais sinergia entre as instituições.

“A escola oferta o ensino para a formação profissional do técnico em agropecuária. A Epagri tem um know-how na área de extensão rural, pesquisa e difusão. Então, quando aproximamos estes trabalhos históricos, formamos um tripé poderoso de ensino, pesquisa e extensão, pelo qual muitos produtores serão atendidos e contemplados”, diz o diretor do Cedup, Patrick Schuermann.

Foto: Reprodução/Secom SC

A estudante Amanda Pinheiro, de 17 anos, do município de Campos Novos, também comemora este momento. “A Epagri é uma empresa muito grande e bem reconhecida lá fora, e esta parceria vai gerar mais oportunidades para nós, como já gerou neste evento”.

“Esta é uma escola de tradição e muito bem vista, e com a gestão compartilhada, a Epagri vem somar e agregar ainda mais conhecimento”, conclui a engenheira agrônoma Élen Ramos Nichele Campos Ferreira, extensionista rural da Estação Experimental de Lages e coordenadora regional do programa de grãos da Epagri.

Por Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc