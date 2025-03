CONAB estima safra brasileira de grãos acima de 328 milhões de toneladas

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) divulgou, na quinta-feira (13/3), o sexto levantamento da safra de grãos 2024/25 – que atualiza a produção nacional para 328,3 milhões de toneladas.

A atual estimativa representa alta de 10,3%, se comparada ao volume ceifado no ciclo anterior (2023/24), com acréscimo de 30,6 milhões de toneladas de grãos a serem colhidos. Se as projeções se confirmarem, será um novo recorde para a produção de grãos no Brasil.

Segundo a CONAB, o resultado reflete o aumento na área plantada, estimada em 81,6 milhões de hectares, e a recuperação na produtividade média das lavouras, projetada em 4,02 toneladas por hectare.

Ao compartilhar os números, o presidente da companhia, Edegar Pretto, disse que será uma safra histórica. — As previsões deste sexto levantamento são mais positivas ainda do que as do quinto levantamento — afirmou.

