Dia Nacional do Mel: Santa Catarina é responsável por cerca de 6,5% da produção no Brasil

A data é celebrada no dia 17 de março. De origem animal, o mel e precisa ser inspecionado, portanto o consumidor deve procurar na embalagem o selo de inspeção sanitária – Foto: Divulgação/Cidasc

Sempre lembrado como uma opção de alimento saudável, o mel tem lugar certo na cesta de compras de brasileiros e estrangeiros, sendo um bom investimento para o produtor rural. A apicultura e a meliponicultura geram renda, com a comercialização do mel e outros produtos de abelhas, e prestam ainda um importante serviço ecológico, com a polinização das flores.

Segundo a Pesquisa Pecuária Municipal, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil produziu mais de 64 mil toneladas do produto em 2023. Destas, 4 mil e 200 toneladas foram produzidas pelos apicultores e meliponicultores de Santa Catarina. O produto catarinense se destaca não só pelo volume da produção, mas também pelo empenho de produtores em se diferenciar pela qualidade, com apoio do setor público.

A atuação da Cidasc, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, contribui para fortalecer essa cadeia produtiva. Uma das áreas de trabalho é a sanidade animal, preocupada com a sanidade das abelhas, e a outra a inspeção sanitária de produtos de origem animal, que visa garantir que o mel esteja adequado ao consumo humano.

Foto: Reprodução/Secom SC

O cuidado com as abelhas inicia pelo cadastro das colmeias junto à Cidasc, o que permite acompanhar o saldo de abelhas: quando ocorre mortandade dos insetos, a causa é investigada, e sempre que possível controlada, o que traz segurança aos produtores da região. Os produtores recebem orientações sobre doenças que podem afetar as colmeias, tanto para adotarem medidas de manejo de forma preventiva quanto para serem capazes de identificar sinais de doenças e relatar a suspeita à Cidasc.

Quanto à inspeção sanitária de produtos de origem animal, a Cidasc é responsável pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE), mas concede também o Selo ARTE, criado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para valorizar produtos artesanais. Desde 2021, a Cidasc concedeu o selo a 32 méis catarinenses, além de outros produtos de abelhas, o que permite que sejam comercializados para todo o país.

Foto: Reprodução/Secom SC

Ao comprar mel, o consumidor deve procurar o selo de inspeção (que pode ser municipal, estadual e federal, com ou sem o Selo ARTE) na embalagem. Há produtos legalizados de diferentes floradas, sem contar o mel de melato de bracatinga, produto com indicação geográfica reconhecida. Este é um produto único, porque a abelha fabrica o mel a partir de um líquido açucarado que as cochonilhas liberam ao se alimentar da seiva da bracatinga, árvore nativa do Planalto Sul Brasileiro. Dos 134 municípios brasileiros em que este mel é produzido, 107 são catarinenses.

Portanto, quem busca produtos saudáveis tem à sua disposição uma variedade de méis produzidos em Santa Catarina, cuja qualidade já foi aprovada tanto pelo mercado nacional quanto internacional. Em 2024, a exportação do mel catarinense gerou US$ 14,22 milhões em divisas. É o 5° produto na pauta exportadora de Santa Catarina.

