Observatório Agro Catarinense tem novo painel sobre o mercado de hortifrútis

O painel facilita o acompanhamento dos preços médios no mercado atacadista, volumes comercializados e a origem dos produto – Foto: Thiago Kauê / SECOM

O site do Observatório Agro Catarinense traz um novo painel com informações da comercialização, preços, volume, origem e destinos dos produtos hortigranjeiros nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do Brasil. A ferramenta permite o acesso a informações a partir de 2021, abrangendo 39 tipos de hortifrútis comercializados em 10 Centrais.

Segundo Rogério Goulart Júnior, analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Cepa), o painel facilita o acompanhamento dos preços médios no mercado atacadista, volumes comercializados e a origem dos produtos, tanto em nível municipal, estadual, quanto internacional. “Essa ferramenta busca monitorar o mercado hortifrúti, entender as variações de preços e volumes, e realizar comparações entre as diferentes Centrais de Abastecimento do Brasil”, explica Goulart.

O painel oferece resultados em formato de imagens e tabelas, detalhando os dados por ano, mês, produto, Central de Abastecimento, Estado e país de origem. “A interface permite realizar filtros para uma análise mais precisa, com a possibilidade de visualizar a distribuição das quantidades e valores por produto nas Ceasas”, ressalta o analista da Epagri/CEPA.

As informações estão organizadas de forma a possibilitar comparações entre diferentes estados e Centrais de Abastecimento, o que pode ser útil para análises de fluxo de origem e destino, preços praticados e variações no volume negociado em diferentes praças.

O novo painel pode ser acessado por este link dentro das áreas temáticas do Observatório Agro Catarinense. Primeiro é preciso clicar na área temática do “Mercado Agropecuário” e no menu “Painéis” clicar na última opção: “Comercialização – Centrais de Abastecimento”. E, então, é só escolher o produto sobre o qual deseja obter as informações.