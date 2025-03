Regional de Ijuí: Maioria das lavouras de soja está na fase de enchimento de grãos

Cultivares de ciclo precoce e as áreas semeadas em outubro de 2024 foram as mais impactadas pela estiagem (Foto: Diones Roberto Becker)

Dados do escritório regional da Emater-Ascar de Ijuí – que abrange também os municípios da Região Celeiro – revelam que aproximadamente 70% das lavouras de soja estão na fase de enchimento de grãos. Outros 15% encontram-se em maturação.

Segundo o mais recente Informativo Conjuntural da instituição, as cultivares de ciclo precoce e as áreas semeadas em outubro do ano passado foram as mais impactadas pela estiagem.

As lavouras ceifadas até o momento são pouco representativas, e a produtividade varia conforme o regime hídrico ao longo do ciclo e as práticas adotadas de manejo do solo.

