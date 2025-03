Epagri impulsiona cultura da inovação com jornada para 50 colaboradores

Ao criar essa cultura de inovação, a Epagri fortalece sua posição como referência no setor de pesquisa e extensão agropecuária – Fotos: Divulgação/Epagri

Entre os meses de fevereiro e maio, 50 colaboradores da Epagri participam da Jornada Construção da Cultura da Inovação. A iniciativa, promovida pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) , visa fortalecer a cultura de inovação na Empresa e preparar os colaboradores para os desafios do futuro.

A ação é coordenada pelo pesquisador Antonio Marcos Feliciano. Ele argumenta que o processo de inovação é um dos principais motores para o crescimento e a competitividade de qualquer organização. “Por isso, o NIT da Epagri busca promover uma transformação contínua na forma como os colaboradores pensam sobre o futuro da Empresa e como eles podem contribuir ativamente para a evolução da instituição”, diz o pesquisador.

Engajamento coletivo

De acordo com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, Reney Dorow, a cultura da inovação não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para garantir que a Epagri continue à frente, mantendo seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados à sociedade. “A jornada é uma oportunidade para envolver os colaboradores de diferentes áreas no desenvolvimento de uma visão compartilhada sobre o futuro da Epagri”, explica.

Para Reney, ao fomentar um ambiente de engajamento coletivo e compromisso individual, a Epagri reafirma a importância do olhar atento sobre as novas demandas do setor, as tecnologias emergentes e os processos que precisam ser constantemente aprimorados. “Para isso, a participação ativa de todos é essencial”, diz o diretor.

Construção da visão de futuro

No primeiro evento realizado no dia 25 de fevereiro, os participantes foram desafiados a construir uma imagem mental da Epagri no futuro. Esse exercício de reflexão individual foi seguido por uma dinâmica em grupos, onde os participantes alinharam suas visões pessoais, discutindo o que desejam para a Empresa em longo prazo.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante as interações, os grupos identificaram as principais dificuldades e obstáculos (“dores”) que impedem a Epagri de alcançar a visão desejada. Esses pontos foram transformados em desafios concretos a serem superados, com o objetivo de traçar um caminho viável para o futuro da organização.

De visões para ações

Conforme explica o coordenador do NIT, Enilto Neubert, após o sucesso do primeiro encontro, os grupos terão outras oportunidades para interagir, tanto de forma presencial quanto online. A jornada finaliza no dia 6 de maio, com a apresentação dos resultados no auditório da Sede da Epagri. A expectativa é que, neste evento de encerramento, sejam apresentados os desdobramentos das discussões, com soluções e propostas para os desafios identificados durante a jornada.

No próximo encontro, marcado para o dia 15 de abril no Centro de Treinamento da Epagri, os participantes continuarão o processo de reflexão e planejamento, agora com base nas análises das “dores” e dos desafios mapeados anteriormente. “Essa ação é essencial para criar um ambiente favorável à inovação, onde todos os colaboradores possam contribuir para o desenvolvimento de novas ideias e soluções”, diz Feliciano.

Para o diretor Reney, o trabalho do NIT da Epagri se revela fundamental neste processo de transformação. “Sua atuação é estratégica não apenas na organização de eventos como a jornada, mas também no apoio contínuo à implementação de inovações dentro da instituição como também no setor agropecuário”, diz ele.

O futuro da Epagri

Para Enilto, o sucesso dessa jornada depende do engajamento ativo de cada colaborador da Epagri. “O envolvimento de profissionais da pesquisa, extensão, educação e atividades-meio demonstra que a inovação está no centro de todos os setores da Empresa. Ao criar essa cultura de inovação, a Epagri fortalece sua posição como referência no setor de pesquisa e extensão agropecuária, garantindo um futuro próspero e alinhado às necessidades da sociedade”, assegura o coordenador do NIT.

